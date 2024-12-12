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台灣時間12月12日，根據多家美國媒體報道，正式出手搶日本投手佐佐木朗希的美國職棒大聯盟（MLB）球隊又多了3支包括，底特律老虎、辛辛那提紅人和芝加哥白襪都準備向他見面、向其介紹自家能提供的資源和優勢，希望能延攬這位23歲的強投。根據《體育新聞》網站報道，老虎隊總裁Scott Harris不諱言地表示：「我們想要他，每支球隊都想要他。為了吸引朗希和他的經紀人，我們正努力展現出最好的一面。」目前老虎隊的陣容中有日本投手前田健太，以及王牌投手、本賽季獲得三冠王並獲選賽揚獎的左投Tarik Skubal。如果佐佐木加入球隊，預計他將成為輪值的第二投手。而紅人棒球運營總裁Nick Krall則表示：「我們很願意與他（佐佐木）見面，面對面交談。我們將盡最大努力引進他。甚至還為此去日本進行考察。」佐佐木朗希的經紀人Joel Wolfe透露，已有超過20支球隊表示有興趣簽下自家客戶。Wolfe表示，雖然紅人隊或老虎隊過去很少加入這種超級球星的爭奪戰之中，但Wolfe也說：「中、小型市場球隊，對於他登陸大聯盟可能還更有優勢。」另一支對佐佐木朗希很有興趣的球隊是白襪，本季他們以41勝121敗的戰績，寫下棒球史上125年來最糟的紀錄。總管Chris Getz向媒體透露，球隊也希望和佐佐木朗希團隊開會，爭取這位日本強投加盟。