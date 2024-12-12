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深陷戒嚴風波的韓國總統尹錫悅，12日早上再次發表全國電視講話。尹錫悅在談話中，否認緊急戒嚴是內亂，怒批在野黨誣陷他，指控在野黨2年多以來，一直在嘗試打擊民選總統，還濫用彈劾公職人員的權力癱瘓國政，認為國會被在野黨把持，已經成為「破壞憲法秩序的怪物」。尹錫悅並強調，自己發布戒嚴是正當的，是根據當下情況必須行使的手段，屬於「不受司法審查的統治行為」，後續無論是彈劾還是被調查，他都會坦然面對，不會逃避。韓國執政黨國民力量黨魁韓東勳12日也證實，尹錫悅無意提前下台，違反了對國民的承諾，目前只有彈劾可以暫停他的總統職務，國民力量的議員們，將會按自己的意願，參與國會的彈劾案表決，重申應立即排除尹錫悅參與國家行政，包括軍事領導權。當被問及是否贊成彈劾時，韓東勳回答稱：「是，除此之外別無他法。」