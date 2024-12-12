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▲▼周杰倫4場「嘉年華」演唱會圓滿落幕。（圖／杰威爾提供）

▲周杰倫完成4場演出後，送給大巨蛋簽名版、簽名球和簽名球衣。（圖／台北大巨蛋臉書）

「華語流行樂之王」周杰倫（周董）在台北大巨蛋舉行的4場「嘉年華」世界巡迴演唱會於8日圓滿落幕，大巨蛋官方昨（11）日在粉專公開天王留下的3樣簽名紀念物，「這些將永遠留存在台北大巨蛋，寫下歷史性的一頁！」台北大巨蛋發文感謝周杰倫：「謝謝周董帶給咱們滿滿的感動，這四天湧入15萬位歌迷朋友，也讓咱們營運首年進場人數突破140萬！」並附上一張照片，周杰倫在壘包造型的簽名板上簽下大名，左上角還畫一顆「破蛋」的塗鴉，最後押上2024年12月8日的日期。此外，周杰倫另外在印有他英文名的18號球衣、棒球上親筆簽名，大巨蛋官方表示，這些極具紀念意義的物品，將會永遠保存在台北大巨蛋，紀錄歷史性的一刻，最後寫下：「那一夜的三天三夜不過癮嗎？一起期待下一棒！」預告「演唱會女王」、「妹神」張惠妹21日起的5場演唱會。貼文一發布，網友紛紛表示：「謝謝大巨蛋給我們這個機會」、「哎喲不錯哦」、「可惡！想要那顆杰倫簽名球，具有意義」、「裱框起來哇」、「這是要抽獎了嗎？」