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勞動部勞發署吳姓資訊分析師輕生案發生超過1個月，勞動部11日召開記者會，公布案件重啟調查報告，勞動部長洪申翰表示，根據同仁訪談結果與內外部委員開會後，一致認定吳姓公務員生前遭北分署長謝宜容「霸凌」。對此，粉專「高雄林小姐」質疑，前勞動部長何佩珊還說之前的報告是「一份嘔心瀝血的報告」，質疑調查人員有沒有涉嫌包庇？要不要懲處？勞動部報告指出，謝宜容確實出現管理不當，導致北分署同仁處於高壓、不友善惡劣工作環境，產生寒蟬效應，導致下情無法上達。針對吳員是否霸凌狀況，經查被交付難以達成的「智能就業服務系統」專案，超過業務上之必要且相當之範圍。謝宜容占有職場優勢，不容許下屬違反指令，已經構成霸凌。對此，高雄林小姐發文質疑，勞動部前部長何佩珊之前是怎麼說出「懇請各位可以相信這份報告的『專業性、公平性、客觀性』，因為專家們反覆討論，在裡面進行非常多的資料分析，所以才做出這樣的報告，『這是一份嘔心瀝血的專案報告。』」？高雄林小姐直呼，調查人員有沒有涉嫌包庇？要不要懲處？要不是因為民怨沸騰，這案子原本是不是就「立意良善」壓掉了？