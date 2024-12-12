天王周杰倫日前在大巨蛋一連開唱4天，至今相關話題依舊持續備受討論，許多陳年往事也都被翻出來回憶一番，包括與當年老闆吳宗憲的情誼、雙J合體世界場面等。而有網友翻出周杰倫23年前曾經被偷過一輛機車，如今查看車牌號碼，結果一直到2020年都還有驗車的紀錄，讓許多粉絲哭笑不得表示「偷車還一直驗車，真的有夠大膽耶笑死！」
有網友在社群平台「Threads」貼文分享周杰倫在2001年首次參加金曲獎的採訪畫面，當時天王看起來非常青澀，與時任老闆吳宗憲憲哥一起接受媒體採訪，憲哥就爆料周杰倫有向他開口：「如果我拿2個獎，你能不能買一部摩托車送我。」
憲哥將此事說出口之後，在場的記者包括周杰倫自己也笑翻覺得很糗，憲哥也表示因為周杰倫愛騎車，最近剛好被偷機車，讓周杰倫也接著說：「小偷應該不知道偷的是周杰倫的齁？」並公開車牌號碼以及車體顏色「紅色的，IBM886，誰在那邊亂偷！氣死！」
周董機車23年遭竊跑哪了？網友查車牌號碼哭笑不得
也有人好奇利用周董給的「車牌號碼」，跑去查摩托車排氣定期檢驗的資料，結果發現該台車從2003年一直到2020年都有在進行「定期驗車」，不過應該在2021年時報廢了，後面沒有相關驗車的的紀錄。
資料曝光後，許多網友紛紛笑翻表示「偷車還會定期驗車真的很好笑！」、「把周杰倫的車偷走，還定期驗車真的很鬧」、「竟然真的有人跑去查，也算是給周董23年前的機車一個交代了」、「偷車還一直驗車，真的有夠大膽不怕被抓耶笑死。」
《NOWnews》記者也實際到環境部「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」查詢，發現周杰倫這輛摩托車從1996年1月5日發照之後，在被偷竊之前做了2次檢驗，2001年被偷後，一路從2003年至2020年都有定期檢驗紀錄，好幾次都是「合格邊緣」，甚至還有一年「不合格」，直到2021年起這輛車再也沒有紀錄，車輛應該已經報廢，現在查會跳出「IBM-886非使用中狀態不須檢驗」，令人哭笑不得。
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憲哥將此事說出口之後，在場的記者包括周杰倫自己也笑翻覺得很糗，憲哥也表示因為周杰倫愛騎車，最近剛好被偷機車，讓周杰倫也接著說：「小偷應該不知道偷的是周杰倫的齁？」並公開車牌號碼以及車體顏色「紅色的，IBM886，誰在那邊亂偷！氣死！」
周董機車23年遭竊跑哪了？網友查車牌號碼哭笑不得
也有人好奇利用周董給的「車牌號碼」，跑去查摩托車排氣定期檢驗的資料，結果發現該台車從2003年一直到2020年都有在進行「定期驗車」，不過應該在2021年時報廢了，後面沒有相關驗車的的紀錄。
資料曝光後，許多網友紛紛笑翻表示「偷車還會定期驗車真的很好笑！」、「把周杰倫的車偷走，還定期驗車真的很鬧」、「竟然真的有人跑去查，也算是給周董23年前的機車一個交代了」、「偷車還一直驗車，真的有夠大膽不怕被抓耶笑死。」
《NOWnews》記者也實際到環境部「機車排氣定期檢驗資訊管理系統」查詢，發現周杰倫這輛摩托車從1996年1月5日發照之後，在被偷竊之前做了2次檢驗，2001年被偷後，一路從2003年至2020年都有定期檢驗紀錄，好幾次都是「合格邊緣」，甚至還有一年「不合格」，直到2021年起這輛車再也沒有紀錄，車輛應該已經報廢，現在查會跳出「IBM-886非使用中狀態不須檢驗」，令人哭笑不得。