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▲周杰倫23年前首次參加金曲獎時，被時任老闆憲哥爆料機車被偷，笑翻在場所有人，當時他也公開車牌號碼直言被偷車很氣。（圖／杰威爾提供）

▲真的在搞笑！周杰倫23年前失竊的機車從2003年至2020年一直都有人在定期檢驗排氣系統，讓歌迷全部笑翻。（圖/環境部官網）

天王周杰倫日前在大巨蛋一連開唱4天，至今相關話題依舊持續備受討論，許多陳年往事也都被翻出來回憶一番，包括與當年老闆吳宗憲的情誼、雙J合體世界場面等。而有網友翻出周杰倫23年前曾經被偷過一輛機車，有網友在社群平台「Threads」貼文分享周杰倫在2001年首次參加金曲獎的採訪畫面，當時天王看起來非常青澀，與時任老闆吳宗憲憲哥一起接受媒體採訪，憲哥將此事說出口之後，在場的記者包括周杰倫自己也笑翻覺得很糗，憲哥也表示因為周杰倫愛騎車，最近剛好被偷機車，也有人好奇利用周董給的「車牌號碼」，跑去查摩托車排氣定期檢驗的資料，資料曝光後，許多網友紛紛笑翻表示、「偷車還一直驗車，真的有夠大膽不怕被抓耶笑死。」