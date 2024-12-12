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紐約大都會在休賽季開出15年總額7億6500萬美元（約新台幣250億）的歷史大約，拿下少年強打Juan Soto，球團也在今正式官宣加盟，大都會老闆Alex Cohen則表示，「這對球隊來說將是歷史性的時刻，因為Soto不僅是一代棒球人才，更為球隊帶來實質戰力，幫助球隊帶來了冠軍血統。」Soto將以球衣背號22號加盟大都會，根據合約細節指出，Soto在合約中擁有自己的套房，他能在每年的1月15日決定是否繼續擁有個人套房，至於7500萬美元的簽約金，將在今簽約完後的60天之內支付完畢。薪資方面，Soto將在2025與2026賽季獲得4687萬美元的工資，2027年獲得4250萬美元，2028年與2029年為4687萬美元，最後10個賽季每年能獲得4600萬美元，且合約內容確定沒有延遲付款條例。其中在跳脫合約方面，Soto有權在2029年世界大賽結束後3天，選擇跳出合約成為自由球員，但大都會有權優先以2030至39年的年薪每年增加400萬美元至5000萬美元，將總價值提高到8.05億美元（約新台幣261億）來否定選擇退出條款。在激勵獎金部分，Soto若是順利拿下年度最有價值球員，將可以獲得100萬美元（首次拿下可拿到150萬美元），若是票選第2能拿到35萬美元，第3至第5則為15萬美元。每入選一次明星賽或拿到金手套獎為10萬美元，世界大賽MVP為35萬美元，聯盟冠軍戰MVP則為15萬美元。至於入選MLB第一隊與第二隊則是10萬美元，拿下銀棒獎與漢克阿倫獎，激勵獎金分別為15萬美元與10萬美元。