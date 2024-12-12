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▲ChatGPT今（12）日早爆發全球災情，據網友回報，不是網頁版或手機App都沒有回應，讓全球用戶大崩潰。（圖／翻攝官網）

▲在外媒的評比裡，Perplexity「摘要」、「最新消息」及「程式」表現都更加出色，。（圖／記者周淑萍攝）

OpenAI旗下的生成式AI「ChatGPT」今（12）日早爆發全球災情，據網友回報，不管網頁版或手機App都沒有回應，讓全球用戶大崩潰，自嘲「ChatGPT當機，我的大腦也當機了」。目前故障的原因尚未明朗，但不少人推測與蘋果推出的iOS 18.2、iPadOS 18.2和macOS Sequoia 15.2更新有關，因Siri與ChatGPT整合，同一時間Meta的臉書、IG和Threads也遭遇類似狀況，到目前為為止ChatGPT尚未修復。事實上，除了ChatGPT還有其他3款好用的生成式AI，其中輝達執行長黃仁勳最愛用的就是Perplexity。黃仁勳曾在接受雜誌採訪時透露，「我一直在使用Perplexity，不過也很喜歡ChatGPT，我幾乎每天都會使用這兩款AI工具。」在外媒的評比裡，Perplexity「摘要」、「最新消息」及「程式」表現都更加出色，但「回應速度」方面，卻大幅落後ChatGPT、Gemini及Copilot。Perplexity AI 能夠理解和生成人類語言，這使它能夠與用戶進行自然的交流。它可以回答問題、撰寫文章、提供建議等，不斷學習和改進。隨著更多數據加入，能夠更準確地理解和回應複雜的查詢。Google Gemini 是 Google 開發的一個生成式 AI 系統，這個系統是一個大型的多模態模型，主要處理各種複雜的任務，包括語言生成、理解和圖像處理。Google Gemini 的設計目的是將語言和圖像處理能力融合在一起。最新消息指出Google昨(11)深夜推出最新的Gemini 2.0 Flash實驗版，為新一代Gemini 2.0系列打頭陣。微軟Copilot是一個基於AI的輔助工具，可以提供建議、代碼自動補全、文檔生成等功能，以提高用戶的工作效率和創造力。超微（AMD）董事長蘇姿丰身體力行將AI納入工作流程，她曾在今年3月舉辦的大會上表示，自己一直在使用微軟的Copilot助理。蘇姿丰表示，AI是處理一些不用太多思考的事情的好幫手，例如會議記錄或者追蹤計畫，不過她聲稱有一件事不會靠AI幫忙，那就是 寫信 因為「AI做得不太好。」