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美股四大指數11日漲多跌少，台北股市今（12）日以23050.64點開出，早盤大漲超過250點，漲幅1.1%；台積電(2330）今（12）日除息，首日參考價為1041元，早盤最高觸及1065元，再度上演秒填息，成功挑戰連續7季一日填息。道瓊工業指數11日收盤下跌99.27點，跌幅0.22%，報44148.56點；標普500指數上漲49.28點，漲幅0.82%，收在6084.19點；那斯達克指數上漲347.65點，漲幅1.77%，報20034.89點；費城半導體指數勁揚2.7%，上漲133點，收在5027.80點，重返5000點大關。台北股市今日跳空開高，加權指數以23050.64點開出，早盤大漲逾250點，一度漲至23173.63點。關注盤面焦點個股開盤後表現，台積電今日除息，首日參考價為1041元，早盤最高觸及1065元，上漲25元，漲幅2.40%，連續7季一日填息。其餘權值股表現，鴻海上漲3元至192元；廣達上漲4元至291元；聯發科上漲30元，漲幅2.22%。