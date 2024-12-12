中華航空65週年，將推出全航線最低88折起優惠，活動期間為今（12）日起開跑至12月18日，可預訂的出發日期為2024年12月19日~2025年10月25日，包含在華航官網（按此）、App購票都將享有全航線88折起，豪經／商務艙9折起。其中，國人最喜歡的東京、大阪，都將有來回含稅1萬2千多元的價格，飛沖繩9千元不到，飛曼谷更是只有7千多元。
此次中華航空65週年優惠活動中，最受矚目的是會員專屬加碼減價優惠「驚喜主題館」天天上午9：00解鎖，活動方式是在每天挑幾條航線，限當日購票才有優惠價格。另外還有購票登錄抽「2025無限升等MVP」、「全球不限航點商務艙來回機票」大獎。以及完成活動網站簽到問答任務達5天，也可參加商務艙機票抽獎。
「驚喜主題館」每日優惠航線一覽
12/12：沖繩、帛琉、關島、宿霧、峇里島
12/13： 鹿兒島、熊本、清邁、雅加達、金邊、奧克蘭
12/14：大阪、廣島、高松、名古屋、北京、峴港
12/15：福岡、釜山、新加坡、吉隆坡、檳城、成都
12/16：東京、首爾(仁川)、曼谷、倫敦、法蘭克福
12/17：札幌、布拉格、維也納、羅馬、西雅圖、溫哥華
12/18：阿姆斯特丹、舊金山、雪梨、布里斯本、墨爾本、上海
《NOWnews》為您精選「驚喜主題館天天上午9：00解鎖」每日優惠航線機票優惠價整理如下：
📍12月12日：
台北-沖繩有來回含稅價8792元起
📍12月13日
台北-清邁來回含稅價1萬1221元起
台北-金邊來回含稅價8479元起
📍12月14日
台北-大阪來回含稅價1萬2802元起
台北-峴港來回含稅價9816元起
📍12月15日
台北-福岡來回含稅價1萬498元起
台北-新加坡來回含稅價8922元起
📍12月16日
台北-東京來回含稅價1萬2639元起
台北-首爾來回含稅價8525元起
台北-曼谷來回含稅價7444元起
📍12月17日
台北-西雅圖來回含稅價2萬4955元起
📍12月18日
台北-舊金山來回含稅價2萬3371元起
另外，新航集團旗下的低成本航空品牌「酷航（Scoot）」自2012年首航以來，營運滿12週年，酷航即日起推出「12週年寵粉祭」，優惠活動涵蓋多條熱門長、短程航線，提供2025年1月至10月的特惠機票，優惠期間為即日起至2024年12月16日晚間11點59分止，台北出發飛往新加坡單程含稅最低新台幣2,299元起，台北出發飛往首爾單程含稅最低新台幣2,399元起。優惠精選航線整理如下（票價皆限指定出發日期）：
📍台北出發飛往新加坡單程含稅最低新台幣2,299元起
📍台北出發飛往首爾單程含稅最低新台幣2,399元起
📍台北出發經新加坡飛往珀斯單程含稅新台幣4,399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬1,999元起
📍台北出發經新加坡飛往墨爾本單程含稅最低新台幣5,399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬2,999元起
📍台北出發飛往東京單程含稅最低新台幣3,199元起
📍台北出發飛往北海道單程含稅最低新台幣3,699元起
📍台北飛雪梨單程含稅新台幣5,599元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬1,999元起
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「驚喜主題館」每日優惠航線一覽
12/12：沖繩、帛琉、關島、宿霧、峇里島
12/13： 鹿兒島、熊本、清邁、雅加達、金邊、奧克蘭
12/14：大阪、廣島、高松、名古屋、北京、峴港
12/15：福岡、釜山、新加坡、吉隆坡、檳城、成都
12/16：東京、首爾(仁川)、曼谷、倫敦、法蘭克福
12/17：札幌、布拉格、維也納、羅馬、西雅圖、溫哥華
12/18：阿姆斯特丹、舊金山、雪梨、布里斯本、墨爾本、上海
《NOWnews》為您精選「驚喜主題館天天上午9：00解鎖」每日優惠航線機票優惠價整理如下：
📍12月12日：
台北-沖繩有來回含稅價8792元起
📍12月13日
台北-清邁來回含稅價1萬1221元起
台北-金邊來回含稅價8479元起
📍12月14日
台北-大阪來回含稅價1萬2802元起
台北-峴港來回含稅價9816元起
📍12月15日
台北-福岡來回含稅價1萬498元起
台北-新加坡來回含稅價8922元起
📍12月16日
台北-東京來回含稅價1萬2639元起
台北-首爾來回含稅價8525元起
台北-曼谷來回含稅價7444元起
📍12月17日
台北-西雅圖來回含稅價2萬4955元起
📍12月18日
台北-舊金山來回含稅價2萬3371元起
另外，新航集團旗下的低成本航空品牌「酷航（Scoot）」自2012年首航以來，營運滿12週年，酷航即日起推出「12週年寵粉祭」，優惠活動涵蓋多條熱門長、短程航線，提供2025年1月至10月的特惠機票，優惠期間為即日起至2024年12月16日晚間11點59分止，台北出發飛往新加坡單程含稅最低新台幣2,299元起，台北出發飛往首爾單程含稅最低新台幣2,399元起。優惠精選航線整理如下（票價皆限指定出發日期）：
📍台北出發飛往新加坡單程含稅最低新台幣2,299元起
📍台北出發飛往首爾單程含稅最低新台幣2,399元起
📍台北出發經新加坡飛往珀斯單程含稅新台幣4,399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬1,999元起
📍台北出發經新加坡飛往墨爾本單程含稅最低新台幣5,399元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬2,999元起
📍台北出發飛往東京單程含稅最低新台幣3,199元起
📍台北出發飛往北海道單程含稅最低新台幣3,699元起
📍台北飛雪梨單程含稅新台幣5,599元起、ScootPlus豪華經濟艙單程含稅新台幣1萬1,999元起