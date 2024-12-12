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▲高中時期的戰友吳念庭，近期前往日本旅遊，並且回到母校岡山共生高校時，發現學校外牆掛著醒目的布條，祝賀陳傑憲奪下第三界世界12強賽MVP，並標注寫道：「從共生開始到世界第一。」（圖／翻攝自陳傑憲 IG）

陳傑憲成日本母校之光！世界12強棒球賽，中華隊奪下史上首座3大國際賽冠軍，對台灣棒壇來說意義非凡，尤其「台灣隊長」陳傑憲奪下賽會MVP，成為全台人民的驕傲。陳傑憲在世界12強賽擔任隊長，帶領中華隊一路過關斬將，最終擊敗強敵日本隊，收下世界12強賽冠軍。陳傑憲旅日高中時期的戰友吳念庭，除了吳念庭、陳傑憲外，岡山共生高校孕育不少台灣旅日好手，像是廖任磊、李杜軒等人都是該校的校友。