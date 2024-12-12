陳傑憲成日本母校之光！世界12強棒球賽，中華隊奪下史上首座3大國際賽冠軍，對台灣棒壇來說意義非凡，尤其「台灣隊長」陳傑憲奪下賽會MVP，成為全台人民的驕傲。但他的人氣不僅限於台灣，台鋼雄鷹內野手吳念庭，近日赴日旅遊，且同時探望母校岡山共生高校時，意外發現學校外牆掛上了大型布條，祝賀畢業校友陳傑憲奪下世界12強賽MVP。
日本母校掛布條祝賀 陳傑憲限動笑回
陳傑憲在世界12強賽擔任隊長，帶領中華隊一路過關斬將，最終擊敗強敵日本隊，收下世界12強賽冠軍。在賽會期間，陳傑憲總計22打數敲出14安，打擊率維持在恐怖的6成36，並且敲出2轟，一舉奪下MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎，更因此傳出母隊統一獅有意給出超長合約留人。
陳傑憲旅日高中時期的戰友吳念庭，近期前往日本旅遊，並且昨（11）日回到母校岡山共生高校時，發現學校外牆掛著醒目的布條，祝賀陳傑憲奪下第三界世界12強賽MVP，並標注寫道：「從共生開始到世界第一。」
有趣的是，吳念庭的限動中，表示部長準備要計劃共生OB賽，讓陳傑憲轉發限動後笑回：「又有理由去日本玩了。」除了吳念庭、陳傑憲外，岡山共生高校孕育不少台灣旅日好手，像是廖任磊、李杜軒等人都是該校的校友。
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陳傑憲在世界12強賽擔任隊長，帶領中華隊一路過關斬將，最終擊敗強敵日本隊，收下世界12強賽冠軍。在賽會期間，陳傑憲總計22打數敲出14安，打擊率維持在恐怖的6成36，並且敲出2轟，一舉奪下MVP、最佳外野手、最佳防守球員、打擊王四項大獎，更因此傳出母隊統一獅有意給出超長合約留人。
陳傑憲旅日高中時期的戰友吳念庭，近期前往日本旅遊，並且昨（11）日回到母校岡山共生高校時，發現學校外牆掛著醒目的布條，祝賀陳傑憲奪下第三界世界12強賽MVP，並標注寫道：「從共生開始到世界第一。」
有趣的是，吳念庭的限動中，表示部長準備要計劃共生OB賽，讓陳傑憲轉發限動後笑回：「又有理由去日本玩了。」除了吳念庭、陳傑憲外，岡山共生高校孕育不少台灣旅日好手，像是廖任磊、李杜軒等人都是該校的校友。
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