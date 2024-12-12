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▲台灣高端族群對美國不動產市場情有獨鍾，布局焦點有紐約、加州和西雅圖。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.12)

▲美國西雅圖東邊創新金三角地區，已成為年輕企業主及科技人的最愛。（圖／記者金武鳳攝，2024.12.12)

隨著川普重返白宮，美國房市風雲再起。FUNWOO德載國際不動產指出，川普當選美國總統，企業及個人所得稅可望雙降，加上台灣央行史上最嚴打炒房政策，讓高資產族群重新思考資產配置，尤以海外房地產投資，大選後每周來客逾50組，詢問度翻倍成長，以打算為在美就學或就業子女購屋的父母占8成最多。FUNWOO執行長曾意婷表示，川普曾是全球房地產專家，對市場脈動有獨特的洞察力。他提出將企業稅率進一步降低至20%，部分製造業稅率甚至可能低至15%。這一減稅計畫不僅將吸引更多企業投資，也將進一步提升就業率與消費力。至於對住宅與商業地產市場的影響，則是直接帶來推動作用，將促使美國房地產市場全面升溫，也提供台灣投資者一個在政策利多中重新布局契機。德載國際不動產是國內市占最高的美國置產顧問公司，擁有美國不動產經紀人執照，進入台灣市場近五年來，累計擁有二千多名買家會員，今年六月曾創下單周交易額6億元紀錄，最大單是2.4億元。曾意婷表示，根據美國Redfin網站的最新數據，2024年美國房地產市場展現出驚人的增長動力。尤其西雅圖創新金三角更成為近年來投資焦點：貝爾維尤Bellevue房價較去年上漲19%，柯克蘭Kirkland上漲13.3%，雷蒙Redmond也有令人矚目的增幅。反觀台灣，近期央行推行的「史上最嚴」打炒房政策，對多房持有者的資金流動性帶來了極大挑戰與風險。這些政策不僅抑制了房地產市場的活力，也促使許多高資產族群將目光轉向海外。曾意婷認為，當台灣房地產政策逐步收緊時，美國房產市場的機會則更加明朗。美國紐約、西雅圖、加州等，無疑成為當前投資者的最佳選擇。曾意婷指出，台灣高端族群對美國不動產市場情有獨鍾，20年前最青睞加州LA，接著轉向矽谷，近幾年來目光則鎖定大西雅圖地區，分析走勢變化原因，國際大企業進駐與高薪就業機會取代華人聚落，成為置產主要考量。近幾年來市場的走向顯示，大西雅圖地區已成為年輕企業主及科技人的最愛，尤其創新金三角的貝爾維尤、柯克蘭和雷蒙最受矚目。曾意婷表示，創新三角聚集不少國際級大企業，例如貝爾維尤有Apple、 Amazon 、META AT&T 、Boeing 和Starbucks進駐，柯克蘭有Google、 Costco 、Nextel Partners， 雷蒙則有Microcoft Amazon Spqce X等。這些國際級企業的進駐，提供高薪就業機會，尤其上述企業不少是高科技產業，與台灣的廠商有上下游供應鏈夥伴關係，有利於雙方企業人才交流與合作，也成為不少人置產首選。德載國際不動產甚至早在2022年就預見，西雅圖東區這些地區由於高科技業不斷進駐，以及名列全美最宜居城市之一，未來發展潛力無限。FUNWOO執行長Nancy曾意婷指出，川普政策還可能調整關稅，進一步影響建材及原物料成本上漲，這將推高未來新建房屋的價格，對於現在入手的買家而言，無疑是買在最佳的起漲點。她強調，現在正是布局美國房地產的最佳時機。川普的政策規劃，結合美國房市的結構性需求短缺，將為投資者帶來長期穩定的增值空間。