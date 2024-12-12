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紐約洋基在今年自由市場上無緣順利帶回Juan Soto，「計畫B」也隨即啟動，在昨先是以8年2.18億美元（約新台幣70.8億）簽下左投Max Fried，今總管Brian Cashman在冬季會議上表示，「洋基已經準備追求佐佐木朗希。」此外根據芝加哥白襪隨隊記者Scott Merkin指出，「白襪雖然即將進入重建，但也將成為追求佐佐木朗希的球隊之一。」洋基總管Cashman先是談到在Soto爭奪戰中失利，並說道：「對結果並不會後悔，因為球團已經竭盡所能留下Soto」，談到是否因為不願提供包廂供Soto家人使用而失去Soto，Cashman則直言，「我認為那不是爭奪戰敗北的因素，因爲那些頂尖球員賺很多錢，如過想要包廂會自己去購買。」是否追求日籍強投佐佐木朗希，總管Cashman透露，「他是位偉大的投手，也是球隊渴望的強投，球團已經做好準備來追求他，希望我們能參與爭奪戰，讓簽下他的可能性實現。」今年佐佐木朗希在日本職棒共計18場出賽，皆為先發登板，拿下10勝、5敗、防禦率2.35、投出129次三振的成績，最快球速來到162公里。美媒預估佐佐木朗西最多能拿到750萬美元（約合2.4億新台幣），意思是母隊千葉羅德海洋最多只能拿到約187.5萬美元（約合6000萬新台幣）。值得一提，佐佐木朗希今年才滿23歲，根據日職球員入札規定，未滿25歲或年資不滿6年的話，只能簽訂小聯盟約。