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▲今（12）日北部地區氣溫開始下降，不過中南部地區白天天氣仍然舒適微熱。（圖／記者張勵德攝）

▲北部地區今（12）日明顯感受到降溫，週六開始冷氣團發威，各地氣溫驟降，週日清晨氣溫來到低點，部分地區將出現10度以下低溫。（圖/中央氣象署）

▲未來一週三階段降雨趨勢一圖看，今天及明天北部地區受東北季風影響水氣多，週六大陸冷氣團來襲開始轉乾冷。（圖/中央氣象署）

入冬最強冷氣團要來了！昨（11）日傍晚起東北季風加強，北部地區今（12）日應該明顯感覺氣溫下滑，然而冷空氣一波接著一波，吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，「週五下午起強冷空氣南下，氣溫開始下降，越晚越冷！」吳德榮表示，，要注意「低溫特報」發布。下一波冷空氣南下的時間還不一定，強度差異也很大，各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。中央氣象署也表示，民眾週末如果要外出，切記一定要注意保暖。