入冬最強冷氣團要來了！昨（11）日傍晚起東北季風加強，北部地區今（12）日應該明顯感覺氣溫下滑，然而冷空氣一波接著一波，氣象專家吳德榮就表示，週五下午起超強冷空氣南下，這波是入冬以來最強，週六至下週一清晨，部分平地最低溫會來到10度以下，民眾要特別留意週末外出保暖。
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄表示，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天北部、東半部有局部短暫陣雨，北台灣已經明顯轉涼，不過中南部晴時多雲，白天還是舒適微熱，早晚溫差比較大。
入冬最強冷氣團來襲！影響時程、最冷時刻一次看
「週五下午起強冷空氣南下，氣溫開始下降，越晚越冷！」吳德榮表示，週六至下週一清晨轉乾冷，要特別注意保暖，最新各國模式模擬顯示，這波冷空氣是入冬以來最強，因此週末至下週一這三天，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意「低溫特報」發布。
至於何時會開始回暖？吳德榮說，下週一、下週二冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升，但北台灣還是偏冷。下一波冷空氣南下的時間還不一定，強度差異也很大，各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。
中央氣象署也表示，這波冷氣團影響最強時間會落在週六晚上至週日清晨，西半部及宜蘭低溫12至14度，局部空曠地區下探10度，花蓮、台東約15度左右；雨勢影響部分，今天以及週五桃園以北、宜花受到東北季風影響偶有短暫陣雨出現；週六大陸冷氣團南下轉乾冷，水氣變少；週日至下週三全台天氣多雲到晴，僅迎風麵東部去有局部陣雨。民眾週末如果要外出，切記一定要注意保暖。
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入冬最強冷氣團來襲！影響時程、最冷時刻一次看
「週五下午起強冷空氣南下，氣溫開始下降，越晚越冷！」吳德榮表示，週六至下週一清晨轉乾冷，要特別注意保暖，最新各國模式模擬顯示，這波冷空氣是入冬以來最強，因此週末至下週一這三天，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意「低溫特報」發布。
至於何時會開始回暖？吳德榮說，下週一、下週二冷空氣逐漸減弱，氣溫緩慢回升，但北台灣還是偏冷。下一波冷空氣南下的時間還不一定，強度差異也很大，各國模式模擬都還在調整，應持續觀察。
中央氣象署也表示，這波冷氣團影響最強時間會落在週六晚上至週日清晨，西半部及宜蘭低溫12至14度，局部空曠地區下探10度，花蓮、台東約15度左右；雨勢影響部分，今天以及週五桃園以北、宜花受到東北季風影響偶有短暫陣雨出現；週六大陸冷氣團南下轉乾冷，水氣變少；週日至下週三全台天氣多雲到晴，僅迎風麵東部去有局部陣雨。民眾週末如果要外出，切記一定要注意保暖。