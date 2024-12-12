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男子陳彥翔縱火導致8名家人身亡，二審昨（11）日撤銷一審死刑判決，改判無期徒刑。對此，律師林智群分析，奪走8命，一般情況下一定死刑的，但就是有個「but」。陳彥翔於111年6月15日晚間縱火，導致母親、妻子、3名子女、妹妹、大嫂與姪女共8人當場死亡，二審昨改判無期徒刑。對此，林智群表示，在奪走8命情況下，一般而言一定是死刑，「but，就是這個but，刑法第62條有『自首』規定，陳男在警察沒發現縱火的情況下，自己承認，就成立自首」。林智群指出，「自首」原本規定是「應減刑」，後來發現有些犯罪者，殺人、撞到人後，第一時間不是將對方送醫，而是跑去警察局自首，這種情況根本就是為了自身利益，而不是對自身行為感到後悔，所以後來就修法改成「得」減刑。林智群提到，回到這個案子，陳男成立自首，那法院要不要給他減刑呢？就是看他自首的動機是什麼，陳男是後悔行為，所以法院決定給他減刑一次，「死刑減一次，就是無期徒刑了」。林智群說，一堆人說這個案子是法官律師都支持廢死，其實這個案子跟廢死沒什麼關係，而是要不要因為「自首」給一次減刑的問題。