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新北市板橋某國中在11天內發生2起墜樓事件，事件引發社會各界關注，許多學生紛紛到在學校社群怒吼要求「換校長」；對此，校長則表示，兩起案件並無關聯，也沒有發生霸凌事件，自己不在乎去留，但現階段有責任安定學校運作與團隊，輔導工作不會終止，也不會推諉。上（11）月25日一名女學生，從板橋某國中專科教室7樓墜樓不治身亡，隔了11天後，本（12）月6日又有一名女學生從6樓墜樓，送醫急救後仍未脫離險境，至於詳細事發原因，還有待進市府相關單位調查釐清，連續2起墜樓案引發學生議論紛紛。不過，許多學生在案發後於校方IG指控，自從新校長上任，感覺校內氣氛變得不對勁，再加上2起墜樓案的發生，要求撤換校長，甚至有學生發起聯署，希望找回前校長。對此，校長表示，第一起墜樓不幸往生的學生，已理解事情過程，並非外界傳言的霸凌事件，不實的謠傳對同儕學生、師長與家長都是傷害。至於第2起墜樓事件，目前學生仍在加護病房救治中，意外發生後，每天都到醫院探視，與家屬一起集氣盼望受傷學生醒來。校長也指出，2起墜樓事件各自獨立，互相不相關。學校團隊、導師會持續關注學生病情與在校學生情緒，並給予諮商輔導。教育局與建築師已到校評估原有的防墜網、女兒牆等設施，將再強化以防憾事重演；校長也強調，不在乎自己的去留，現階段有責任安定學校運作與團隊，輔導工作不會終止，也不會推諉。