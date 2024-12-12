我是廣告 請繼續往下閱讀

作家兼演員歐陽靖今（12）日發文透露，母親譚艾珍掉入詐騙集團陷阱，匯款為數不小的金額給車手，準備要轉第二次款項時被警方攔截，歐陽靖為此心疼落淚，「我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人，但她寧願相信人性本善。」歐陽靖還原譚艾珍遭詐騙過程，2個月多前，媽媽突然告訴她要去看中醫，才出門不到5分鐘，就有兩名員警找上門，劈頭就跟歐陽靖說：「現在可以趕快聯絡到妳媽媽嗎」、「她現在正要匯錢給詐騙集團！妳趕快聯絡她請她離開郵局！」「笑死人了...我媽怎麼可能被詐騙？她對投資完全沒興趣、每天都有看新聞，其他長輩用LINE傳網路謠言給她時，她還會指正對方說那是假消息」，歐陽靖半信半疑傳訊息通知媽媽，譚艾珍回覆：「好，我現在回去。」警方接著趕往郵局阻止，譚艾珍才沒有繼續匯錢。原來譚艾珍誤信檢察官稱她不慎介入一樁毒品刑案，要她幫忙辦案，歐陽就說，詐騙集團利用媽媽的善良與正義感，讓譚艾珍一步一步踏入圈套而不自知，「之前匯款過一次，當天本來還要再匯第二次，感謝冥冥之中有保佑...」歐陽靖說，媽媽其實也是因為要協助警方祕密辦案，才會騙她是要去看中醫，以為這樣能幫忙釣魚逮到罪犯，而當車手被抓之後，那位與媽媽聯繫的假檢察官立即從LINE上消失，她問媽媽：「妳不知道檢察官不會主動聯絡嗎？那都是詐騙！」譚艾珍說她不知道此種詐騙手法，「結果詐騙集團用上『協助辦案』這種老招欺騙單純的人，她反而就上鉤了！」至於轉帳給詐騙集團的錢，歐陽靖說因為車手是初犯，源頭很難抓，所以要不回來，「金額並不小，我聽完之後馬上飆淚...因為我知道媽媽賺錢不容易，一路走來看她省吃儉用地過日子，平價衣服洗到爛掉都捨不得買新的…每天吃50元的素食便當，存下來的錢就拿去濟貧跟國際賑災...我媽媽70歲了，現在終於知道這個世界上有壞人，但她寧願相信人性本善。」