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▲東北季風增強導致週四、週五白天氣溫降低，週六冷氣團影響北台灣非常冷，早晚只有12至14度。（圖／中央氣象署）

▲最新歐洲模式下週四（19日）8時模擬圖顯示，850百帕零度（紅）線，在北部海面（左圖）。最新美國模式，下週六20時模擬圖則顯示，850百帕零度（紅）線，接觸北部陸地（右圖）。（圖／取自「洩天機教室」專欄）

入冬最猛降溫要來了！吳德榮預報提醒，明（13）日午後開始降溫，週末迎接入冬最強冷空氣，最冷時機點在週六（15日）至下週一清晨，連三天平地的最低氣溫將降至10度以下，平地也要留意低溫特報發布。氣象專家吳德榮於「氣象應用推廣基金會」預報指出，今（12）日北部、東半部有局部短暫雨，北台灣轉涼；中南部晴時多雲，白天舒適微熱、早晚涼。今日各地區氣溫：北部攝氏14至20度、中部攝氏14至28度、南部攝氏15至29度、東部攝氏17至31度。吳德榮提醒，明（13日）北部、東半部有局部短暫雨，下午起鋒後強冷空氣南下，氣溫下降、越晚越冷；週六（14日）至下週一（16日）清晨轉乾冷，要注意保暖、以保健康。最新各國模式模擬顯示，此波冷空氣為入冬以來最強，週六至下週一清晨，部分平地的最低氣溫將降至10度以下，要注意「低溫特報」的發布。最新模式模擬顯示，下週一、二（18日）冷空氣漸減弱、氣溫緩慢回升，但北台灣仍偏冷。至於再下一波冷空氣，南下的時間還不一定、強度差異也很大，各國模式模擬，都還在調整，應持續觀察。