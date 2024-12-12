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▲adidas官網「低至3折」！2件83折、3件72折 滿3800「現折300元」。（圖／翻攝自adidas官網）

▲New Balance今NB蝦皮商城旗艦店「全館45折」折起。（圖／翻攝自New Balance網路旗艦店FB）

▲ABC-Mart 15週年感謝祭「官網＋門市6折」。（圖／翻攝自ABC-Mart台灣FB）

歲末年終1212優惠買雙新球鞋犒賞自己吧！雙12感謝祭4大運動品牌優惠，adidas「低至3折」，New Balance今（12）日NB蝦皮商城旗艦店「全館45折」起，ABC-Mart適逢15週年感謝祭官網＋門市6折，Nike 6折優惠、APP使用優惠碼「APP10」享受9折相當於折上折好康一次整理。adidas 1212「低至3折」清空購物車了！官網兒童系列任選「三件3折」、精選鞋衣專區「三件4折」、聯名商品「低至5折」。各項單品專區2件83折、3件72折，結帳滿3000元APP下單加碼「現折300元」、結帳滿3800元「訂單現折300元」、結帳滿5000元「贈送adidas保溫杯」。New Balance今1212在NB x 蝦皮商城旗艦店一日限定「全館45折起」，經典百搭球鞋1212元起、IU著用款特價3999元（原價4880元），服飾類2件9折、3件85折，領券全館消費滿5000元「回饋3％蝦幣(無上限)」。ABC-Mart雙12適逢15週年感謝祭，官網＋門市「下殺6折」起、全館鞋衣包第二件85折，還有指定鞋款612元起；全館任一件滿1212元「現折121元」、單件滿2121元「點數2倍送」，多重好康趕快逛起來。Nike官網特惠商品「最高可享6折」起，訂單滿4500元「免運優惠」；Nike APP使用優惠碼「APP10」享受9折優惠，相當於下折扣商品都能享有「折上折」。