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▲台中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金級第一名殊榮，由秘書長黃崇典代表受獎。（圖／台中市政府提供）

▲台中市自願檢視報告2.0獲台灣企業永續獎白金級第一名殊榮，由秘書長黃崇典帶領團隊受獎。（圖／台中市政府提供）

2024台灣企業永續獎11日頒獎，台中市自願檢視報告2.0（簡稱VLR 2.0）脫穎而出，獲白金級第一名殊榮，由秘書長黃崇典代表受獎。台中市每兩年發表一版自願檢視報告，針對環境、社會及經濟三大面向，全方位推動聯合國永續發展目標（ 簡稱SDGs），已發表的兩版皆獲得白金級佳績肯定。黃崇典秘書長表示，VLR 2.0紀錄台中在SDGs的實踐，全面推動17項SDGs目標，檢視台中市永續發展推動成果及「活水經濟富強城市」、「友善宜居幸福城市」及「永續韌性淨零城市」三大亮點專章，呈現在經濟、社會及環境永續面向的施政績效，強化台中市施政計畫與聯合國永續發展目標的連結，將永續指標由103項增加至148項，永續計畫由106項增加至145項，並推動台中市2050淨零碳排路徑入法，以實際行動參與國際氣候倡議。黃秘書長指出，VLR 2.0發表至今，台中在環境、經濟及社會永續面向皆有亮眼的施政績效。其中在面對氣候變遷的影響，永續淨零已成為國際的重要趨勢，台中市是全國第二大城市，在永續發展行動上更是責無旁貸，市長盧秀燕上任後，已完成「永續淨零三部曲」，包含簽署《氣候緊急宣言》、發表 「臺中市自願檢視報告」及公布「2050臺中市淨零碳排路徑」，更制定 「臺中市永續淨零自治條例」，逐步邁向淨零轉型之路。另在空氣品質改善方面，積極推動「藍天白雲行動計畫」，並導入AI智慧科技有效提升稽查成效，今年1月至11月PM2.5平均值13.8微克，為近10年空氣品質第2佳，打造人與生態自然協調的永續城市，形塑無碳無憂的「宜居台中」。黃秘書長表示，臺中市在永續發展已有不錯的佳績，但不能以此自滿，未來將繼續努力，非常感謝市府團隊的齊心合作與市民的支持，明年臺中市即將發表第三版自願檢視報告，讓各界看見臺中市永續治理的成果，未來市府團隊也將秉持永續思維解決城市問題，透過公私協力、促進全民參與及深耕全民永續發展意識，持續邁向「幸福永續 富市台中」的願景。