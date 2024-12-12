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▲譚艾珍分享被騙幾個月以來的真實心境，表示終於體會到作為「詐騙受害人」時的負面情緒。（圖／譚艾珍臉書）

女星歐陽靖的演員母親譚艾珍近來遭到詐騙，今（12）日稍早歐陽靖寫下長文還原事件經過外，譚艾珍也在社群平台上自嘲自己是無知加笨蛋的人，連貓咪都比自己聰明100倍，無奈嘆2024的年度代表字是貪。她表示其實並不想公開此事，因為認為「可憐之人必有可惡之處」的思維已經根深蒂固在華人的思維之中，「檢討受害者」也是相當普遍的現象，可是作為親身歷經詐騙的受害者，譚艾珍還是希望能透過自身的經驗，提醒、避免其他民眾一樣受騙上當。昨（11）日晚間，譚艾珍以受害者的身分在臉書寫下長文，難過自嘲自己的2024代表字就是「貪」，坦言以前看到詐騙新聞都會想說：「怎麼會這麼容易被騙啦？」遇到詐騙受害者因此想不開或生病，她還會安慰對方：「是別人做壞事讓你被陷害，怎麼會這麼想不開來懲罰自己？」但如今親身經歷後才知道這些話語有多傷人。譚艾珍分享被騙幾個月以來的真實心境，自嘲自己是「無知＋笨蛋」的人，就連貓咪都比自己聰明100倍，她表示終於體會到作為「詐騙受害人」時，所經歷不安、慌張、恐懼、懊惱、後悔、痛恨，甚至是極強烈自責等複雜的負面情緒，外界責備、嘲諷的聲浪全都會像巨石般壓迫著受害人，輕輕的一句話語很可能就是壓垮駱駝的稻草。雖然身為受害者，但積極正向的譚艾珍還是以自身案做為警示，還原事件並深入分析詐騙集團的手法與目標族群，直言警政單位雖然一直都有在宣導，但民眾卻無法完整接收到訊息，認知的差異造成很多的問題與遺憾，希望能透過自己的經驗之談，避免更多人慘遭詐騙，未來也會繼續分享相關內容。