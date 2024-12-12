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2024台北上海雙城論壇將於17日舉辦，陸委會昨天下午也舉行記者會，宣布「有條件同意」北市府舉辦雙城論壇。對此，中國文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，陸委會表面上雖然沒有卡雙城論壇，但深層的戰略是進一步的「制蔣」與卡兩岸交流，他也建議國民黨建議用三個做法來和台北市長蔣萬安相互呼應。鈕則勳在臉書發文表示，陸委會出招了，表面上雖然沒有卡雙城論壇，但深層的戰略是進一步的「制蔣」與卡兩岸交流，特別是趁國民黨在兩岸議題沒有招的當下，國民黨如果還有一些敏感度與sense的話，千萬不要讓蔣萬安孤軍作戰。鈕則勳建議國民黨在蔣萬安被綠軍各系統「合圍」的當下，用三個做法來和蔣萬安相互呼應，一、藍軍縣市長應該如桃園市長張善政般聲援並強調兩岸緊張時多些溝通管道的重要性，不要讓蔣萬安孤軍作戰、孤立無援 ;二、國民黨中央應該在前總統馬英九邀請陸生來台、前立法院長王金平提出「分治而不分立」、蔣萬安舉辦雙城論壇，媒體議題向兩岸關係聚焦時，適時地切入兩岸論述的討論，不能鴕鳥心態來逃避應該迅速彌補的弱點。鈕則勳續指，三、國民黨立院黨團也應該作為牽制綠軍議題攻堅的重砲手。畢竟現今政府、綠軍民代、媒體平台、甚至是側翼已對蔣的雙城論壇進行合圍，目的就是要切斷兩岸交流，藍軍立委及議員若仍坐壁上觀，不敢回擊或捍衛溝通價值的話，那在兩岸議題上稍微具有的優勢資源被綠軍全滅，也是剛好。