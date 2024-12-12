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▲新竹輪胎行大火釀8死，案發後有不少民眾到場獻花致意，盼望逝者安息。（圖／翻攝自新竹市消防局中山分隊臉書）

新竹輪胎行縱火案，兇手陳彥翔一把火燒死8名至親，一審判死，昨（11）日二審高等法院改判無期徒刑，成為大法官釋憲後首例由死刑改判無期徒刑的案件，判決結果引起各界譁然。家屬聽聞後也情緒悲憤，直呼「判太輕」，公民老師黃益中也在社群Threads發文舉出，根據過去憲法法庭的判決「犯罪情節屬最嚴重」適用死刑，對於陳彥翔燒死8位至親遭判無期徒刑，他提出質疑「這還不算最嚴重？」2022年6月15日，陳彥翔因與父母發生爭執，憤而購買汽油返回住家兼營的輪胎行，潑灑汽油後縱火，其母親、妻子、妹妹、大嫂及3名子女和1名姪女，共8人命喪火窟。一審法院以殺害直系血親尊親屬等罪，判處陳彥翔死刑、終身褫奪公權。昨天二審在高等法院宣判，法官改判陳彥翔無期徒刑，合議庭認為，陳彥翔在案發現場主動向警方承認「我縱的火」，還哭求警員救火，因此符合自首要件減輕其刑責，而今年9月憲法法庭對死刑適用範圍作出限縮，該案成為釋憲後第一起由死刑改判無期徒刑的案件，引發社會各界矚目。家屬到庭聽判，得知陳彥翔「逃死」，陳彥翔大嫂的母親林雪紅無法接受判決，悲泣大喊「不要再傷害我們了！可以這樣昧著良心嗎？會有報應的」情緒激動難以接受，痛批「你們救的是一條惡魔的命」，也質疑「如果連這種冷血、殘忍的行為都能免死，請問什麼樣的案件才該判死刑？」直呼台灣司法讓她相當失望。黃益中也在Threads發文提出，《憲法法庭113年憲判字第8號判決》，「犯罪情節屬最嚴重」適用死刑，黃益中質疑「殺了8位至親，這還不算最嚴重？那法官可以告訴我，什麼才是最嚴重之罪嗎？」黃益中也說，《刑法第62條》規定自首「得」減輕其刑，並不是「應」減刑，直言「法官不用幫罪犯找理由」；此外，根據《刑法第77條》規定，「無期徒刑」執行逾25年可以申請假釋，黃益中指出，就算要廢死，也應該是終身監禁，「不是用這種假的無期徒刑來混淆視聽。」高檢署表示， 本署檢察官認本案陳姓被告基於殺人之直接故意，放火致有8位被害人死亡之罪行，已符合憲法法庭113年憲判字第8號判決所示之個案犯罪情節屬最嚴重之罪行，被告罪無可逭，非永久與世隔絕無以實現正義，應予判處死刑，本署檢察官將於收受判決後，研議提起上訴。