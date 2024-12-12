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陸委會昨日下午宣布，暫時同意舉行12月17日台北-上海「雙城論壇」照常舉辦，但若中共對台施壓的情況變嚴重，已與北市達成共識延後活活動舉行。國防部今（12）日表示，昨日上午6點至今日上午6點偵獲34架次共機，其中22架次逾越海峽中線進入北部、西南與東部空域，另有共艦16艘次，持續在台海周邊活動。根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨日0718時至1111時，在台灣北部空域防空識別區外偵獲輔戰機1架次；北部空域防空識別區內昨日1148至1234時偵獲主戰機3架次逾越中線。另外，昨日0649至1635時在台灣海峽偵獲共軍輔戰機及無人機2架次；昨日0623至1540時在西南空域偵獲輔戰機及無人機計2架次；昨日0746至1724時在西南部空域偵獲主、輔戰機、直升機無人機16架次；昨日1500至1629時在東部空域偵獲直升機1架次。國防部強調，國軍運用任務機及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。