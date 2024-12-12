明（13）日起大陸冷氣團逼近，週日晚間到下週一清晨低溫有機會跌破攝氏10度，是近期的氣溫低點，等到下週一才會回溫，不過這段時間水氣會稍微減少，週末基隆北海岸和宜蘭仍然有短暫雨，大台北到桃園的平地市區轉為陰到多雲的天氣。此外，氣象專家林得恩提醒，週六到下週一清晨受到「風寒效應」影響，體感溫度會再下降個1至3度，感受更冷！
🟡今明兩天東北季風增強，桃園以北、宜花有短暫雨
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」李至晟分析師指出，今（12）日東北季風增強，桃園以北到宜蘭花蓮轉為陰短暫雨的天氣，基隆北海岸的降雨比較明顯。氣溫方面，一早的氣溫其實和昨天相差不大，甚至因為雲多妨礙輻射冷卻，空曠地區的極端低溫並不顯著。
中北部地區大約在14-16度，白天會稍微回溫到18-20度；南部到花東比較溫暖，低溫大約15-18度，白天高溫仍可以維持在25度或以上。
預測今明兩天都是類似的天氣，有個比較小的變化是預測今晚會有些中層水氣快速通過，主要通過是北部近海，臺灣受到邊緣影響，迎風面降雨稍微擴張到新竹，中南部則是雲量增多。
🟡週日晚間到下週一清晨下探10度低溫！週末迎風面短暫雨
至於週末冷空氣的強度，目前預測還是維持大陸冷氣團等級。週五晚間到週六白天（13日、14日）氣溫會再出現一波降溫，這次的冷空氣比較強，週六（14日）晚間中北部的低溫會降到12-14度、南部、花東也只剩下14-16度。
而這段時間水氣會稍微減少，但迎風面地區的降雨不會完全停止，基隆北海岸和宜蘭仍然有短暫雨，只是大臺北到桃園的平地市區可望轉為陰到多雲的天氣。
週日晚間到下週一清晨大陸冷氣團出海，這時水氣較少，輻射冷卻增強，中北部的空曠地區可能會有局部接近10度氣溫出現。是近期氣溫的低點，在下週一白天東北季風會稍微減弱並轉為東北東風，各地氣溫會緩慢的回升，不過幅度不大。
🟡下週四還有新一波冷空氣增強
目前預測下週四冷空氣只是稍微增強，北部的低溫也可能會降到代表大陸冷氣團門檻的14度。整體看來下週依舊是迎風面有雨的天氣，涼意也相當明顯，是非常典型的冬季氣候。
🟡低溫跌破10度！風寒效應助攻體感溫度再下降
台灣大學大氣科學博士林得恩於粉專 「林老師氣象站」預報指出，週六至下週一清晨，受大陸冷高壓南下影響，氣壓梯度增大，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島有9至11級強陣風，嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，將會產生「風寒效應」，使得體感溫度再下降1至3度，更覺涼冷。
林得恩說明，風寒指數是指人體裸露於無陽光照射下的每單位皮膚面積上，每小時所損失的千卡熱。據統計，在較低的氣溫及很強勁風力的吹拂下，人體表面溫度較易被吹帶離，體感溫度會比實際的氣溫低。
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氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」李至晟分析師指出，今（12）日東北季風增強，桃園以北到宜蘭花蓮轉為陰短暫雨的天氣，基隆北海岸的降雨比較明顯。氣溫方面，一早的氣溫其實和昨天相差不大，甚至因為雲多妨礙輻射冷卻，空曠地區的極端低溫並不顯著。
中北部地區大約在14-16度，白天會稍微回溫到18-20度；南部到花東比較溫暖，低溫大約15-18度，白天高溫仍可以維持在25度或以上。
預測今明兩天都是類似的天氣，有個比較小的變化是預測今晚會有些中層水氣快速通過，主要通過是北部近海，臺灣受到邊緣影響，迎風面降雨稍微擴張到新竹，中南部則是雲量增多。
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至於週末冷空氣的強度，目前預測還是維持大陸冷氣團等級。週五晚間到週六白天（13日、14日）氣溫會再出現一波降溫，這次的冷空氣比較強，週六（14日）晚間中北部的低溫會降到12-14度、南部、花東也只剩下14-16度。
而這段時間水氣會稍微減少，但迎風面地區的降雨不會完全停止，基隆北海岸和宜蘭仍然有短暫雨，只是大臺北到桃園的平地市區可望轉為陰到多雲的天氣。
週日晚間到下週一清晨大陸冷氣團出海，這時水氣較少，輻射冷卻增強，中北部的空曠地區可能會有局部接近10度氣溫出現。是近期氣溫的低點，在下週一白天東北季風會稍微減弱並轉為東北東風，各地氣溫會緩慢的回升，不過幅度不大。
🟡下週四還有新一波冷空氣增強
目前預測下週四冷空氣只是稍微增強，北部的低溫也可能會降到代表大陸冷氣團門檻的14度。整體看來下週依舊是迎風面有雨的天氣，涼意也相當明顯，是非常典型的冬季氣候。
🟡低溫跌破10度！風寒效應助攻體感溫度再下降
台灣大學大氣科學博士林得恩於粉專 「林老師氣象站」預報指出，週六至下週一清晨，受大陸冷高壓南下影響，氣壓梯度增大，桃園至雲林、恆春半島沿海空曠地區及蘭嶼、綠島有9至11級強陣風，嘉義、台南、東半部沿海空曠地區及基隆北海岸、金門亦有較強陣風，將會產生「風寒效應」，使得體感溫度再下降1至3度，更覺涼冷。
林得恩說明，風寒指數是指人體裸露於無陽光照射下的每單位皮膚面積上，每小時所損失的千卡熱。據統計，在較低的氣溫及很強勁風力的吹拂下，人體表面溫度較易被吹帶離，體感溫度會比實際的氣溫低。