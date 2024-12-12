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中華隊在第三屆世界棒球12強賽，在冠軍戰擊敗全職業日本隊，捧起國史在賽會首冠，這股棒球熱也在全台掀起浪潮，其中民眾更是呼籲在蓋一座大巨蛋，隨著台中市長盧秀燕在近日宣布，「台中大巨蛋已經在規劃中」，中職會長蔡其昌也在社媒Threads喊話，「球迷和球員一定歡迎各位長官帶著資源來『蹭』棒球。」蔡其昌在Threads發文說道：「從今年聯盟各球團的數據顯示，的確台北大巨蛋帶來很好的收益，明年場地更是供不應求，台灣夏天很熱，巨蛋的確可以帶來看球體驗的提升，讓球迷更有意願進場。12強冠軍後，我也注意到許多的縣市首長有意願興建巨蛋棒球場，對棒球人而言這是好事，但為了避免未來成為蚊子館，也提供幾個小小的建議，給縣市長們參考」並舉例三點小建議給各縣市首長參考，「1、請在規劃階段，就已經找好未來願意營運的職棒球團，以球迷的角度、經營者的需求、市場的大小、直接蓋出符合未來球團經營方向的球場（過去都是球團接手政府蓋的球場的第一件事，就是花錢改球場）。2、必須配合大眾運輸系統的規劃，讓球迷很方便可以到達。3、北部已經有台北大巨蛋，避免相互競爭，下一顆蛋，中南部應該是比較適合的地方。最後蔡其昌直言，「因為這個冠軍，才有棒球場的題目被關注，我衷心期盼，除了巨蛋，現在各縣市政府，都有很多既有的棒球場，有職棒的比賽場地，有些是基層棒球在使用。這些場地大部分都需要預算去整修改進，未來巨蛋重要，現在這些球場的優化，更是球迷和球員引頸企盼！」對於這次賽會能順利收下冠軍，蔡其昌更是不諱言表示，「謝謝各位首長這段期間發獎金、辦遊行、歡迎會榮耀我們的台灣英雄。高興之餘，我們也應該開始為下一個世界冠軍做準備了吧！。」