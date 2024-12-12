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▲中信兄弟左外野手詹子賢，提出FA申請，傳出樂天在朱育賢轉隊後，試圖接觸詹子賢，藉以補進左外野的空缺，不過目前主要還是考慮台鋼雄鷹，以及是否續留兄弟。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟「雙子」動向明朗化？近日中職自由市場大物競爭激烈，在樂天桃猿強打朱育賢確定轉戰味全龍後，剩下3名提出FA申請的球員陳子豪、詹子賢以及陳韻文，未來動向受到更密切的關注。中職本季自由市場熱鬧程度非凡，儘管朱育賢是4人中，年紀最大也最晚提出FA的球員，另外2名打者中，另一方面，本季表現回春的陳子豪，出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，但敲出17轟，是個人生涯次高紀錄，並且在台灣大賽有開轟表現，是隊內重要長程火力。