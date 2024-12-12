中信兄弟「雙子」動向明朗化？近日中職自由市場大物競爭激烈，在樂天桃猿強打朱育賢確定轉戰味全龍後，剩下3名提出FA申請的球員陳子豪、詹子賢以及陳韻文，未來動向受到更密切的關注。儘管兄弟對於「雙子」都表態有意慰留，不過傳出台鋼雄鷹有意爭奪詹子賢，屆時可能面臨2擇1狀況，而陳子豪則是獲得統一獅以外五隊的重視，兄弟球團願拿出多少誠意留人，將會決定陳子豪明年是否能繼續黃袍加身。
詹子賢面臨2選1 陳子豪動向未明
中職本季自由市場熱鬧程度非凡，先是兄弟的詹子賢、陳子豪，還有統一獅的陳韻文提出FA申請後，樂天資深強打朱育賢也跟上，成為中職第4位自由市場大物。
儘管朱育賢是4人中，年紀最大也最晚提出FA的球員，但在10日根據球評王翊亘消息指出，傳出朱育賢已經和味全龍達成共識，預計將會簽下一紙4年、平均月薪約85萬至90萬的合約，實拿薪資為4年4200萬左右。
另外2名打者中，詹子賢的動向相對明朗，雖然樂天在朱育賢轉隊後，試圖接觸詹子賢，藉以補進左外野的空缺，不過球評王翊亘指出，詹子賢目前主要還是考慮台鋼，以及是否續留兄弟，雙方仍都還在進行洽談，屆時可能將做出2選1的決定。
另一方面，本季表現回春的陳子豪，出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，但敲出17轟，是個人生涯次高紀錄，並且在台灣大賽有開轟表現，是隊內重要長程火力。據消息指出，除了外野戰力滿備的統一，沒有對陳子豪表現興趣外，其餘4隊都是潛在的可能下家，關於明確的轉隊動向，可能仍需要再等等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中職本季自由市場熱鬧程度非凡，先是兄弟的詹子賢、陳子豪，還有統一獅的陳韻文提出FA申請後，樂天資深強打朱育賢也跟上，成為中職第4位自由市場大物。
儘管朱育賢是4人中，年紀最大也最晚提出FA的球員，但在10日根據球評王翊亘消息指出，傳出朱育賢已經和味全龍達成共識，預計將會簽下一紙4年、平均月薪約85萬至90萬的合約，實拿薪資為4年4200萬左右。
另外2名打者中，詹子賢的動向相對明朗，雖然樂天在朱育賢轉隊後，試圖接觸詹子賢，藉以補進左外野的空缺，不過球評王翊亘指出，詹子賢目前主要還是考慮台鋼，以及是否續留兄弟，雙方仍都還在進行洽談，屆時可能將做出2選1的決定。
另一方面，本季表現回春的陳子豪，出賽87場比賽，繳出2成76打擊率，但敲出17轟，是個人生涯次高紀錄，並且在台灣大賽有開轟表現，是隊內重要長程火力。據消息指出，除了外野戰力滿備的統一，沒有對陳子豪表現興趣外，其餘4隊都是潛在的可能下家，關於明確的轉隊動向，可能仍需要再等等。