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陸委會昨日表示，同意雙城論壇繼續舉辦，但是若中共對台施壓的情況若惡化，北市府會隨時配合中央政府政策延後活動。陸委會也指出，訪團102人中有部分人必須補齊文件才會發證。針對「雙城論壇」訪團誰需補件，台北市長蔣萬安今（12）日表示，還沒收到陸委會公文。蔣萬安今日上午出席KKCompany研討會，會前被媒體詢問，陸委會隨時延後的說法之前有跟陸委會討論過嗎？蔣萬安回應說，「我們是昨天也才知道這樣的事情」，相關定義還有範圍需要等陸委會進一步說明，北市府會和陸委會持續保持溝通和聯繫，也希望陸委會能把惡化定義有進一步清楚說明。媒體詢問是否已有掌握雙城論壇需要補件的名單？蔣萬安表示，「目前還沒有收到陸委會對於訪團成員要補件的公文，我們還是很期待，上海團102人能順利成行，到台北市進行市政交流。」針對北市議會民進黨團連署希望不要辦雙城論壇，並挨轟打臉選前的自己，膝蓋變軟一說，蔣萬安強調，陸委會昨日已同意今年雙城論壇在台北市舉辦，也看到陸委會認同台北市一直堅持雙城論壇辦下去的立場，也就是越困難越需要溝通交流，北市府希望能共同努力，也會遵照中央核定的期程在12月17日辦，也一定會善盡地主之宜。被問到會不會覺得陸委會把責任甩鍋給台北市政府？蔣萬安表示，台北市政府的立場很清楚，陸委會目前原則上同意，「我們希望共同努力，促進兩岸和平。」針對媒體追問，蔣萬安強調，陸委會已經同意，陸委會認同北市續辦雙城論壇的立場，「所以民進黨議員要趕快跟上」。