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中華隊在世界棒球12強勇奪隊史首冠，帶動「職棒雜誌」銷量，先前宣布推出為期2天的「限時不限量」預購，昨晚結束預購後，中職會長蔡其昌透露，目前統計銷售破20萬本，「創下中華職棒史上雜誌銷售量的天花板。」《職棒雜誌》513期12月號的封面故事為〈世界12強冠軍 臺灣尚勇〉收錄中華隊在12強賽奪冠全紀錄，包含陳傑憲、張奕、林昱珉人物專訪，並附上冠軍主題海報。《職棒雜誌》在12月5日上架時造成書局排隊熱潮，線上預購也早被搶購光，甚至有黃牛哄抬價格，從一本百元賣到上千。為了讓球迷都能買得到，自9日晚間6時到11日晚間6時進行為期2天的「限時不限量預購」，昨晚結束預購後，蔡其昌昨深夜發文表示，「你們這些小可怕！創下中華職棒史上雜誌銷售量的天花板，稍早結束統計後，本期職棒雜誌銷售破20萬本啦。看完記得借朋友看一下。」