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根據路透社報導，有5名消息人士指出，台灣兩名高級官員正在美國與美國總統當選人川普過渡團隊相關人士會面，這是台灣與即將上任的政府建立關係所做出的一部分努力。消息人士透露，台灣國家安全會議副秘書長林飛帆、徐斯儉及他們的幾名職員，已經在本週前往華府進行會議。與此同時，中國軍方在台灣海峽附近加強活動，台灣指出這是北京當局試圖為川普新政府及美國盟友設下「紅線」的行為。其中一名消息人士表示，會議是與川普過渡團隊的人員進行，但有鑒於中國對台灣和美國官員之間任何會談十分敏感，因此這之中不包括「川普2.0」的高層職位提名人。另一名消息人士表示，會議是與「可能在川普政府中擔任中層政治職位的共和黨人」一同進行的。第三名消息人士則透露，「可以很有把握地說」，林飛帆和徐斯儉與川普過渡團隊見面。路透社無法確認美方與會人士或議程。駐美國台北經濟文化代表處、中國大使館和川普過渡團隊均未回應置評請求。