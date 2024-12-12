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WBC經典賽資格賽將在明年2月登場，中職聯盟11日舉行選秀會議，總教練曾豪駒透露35人名單中有「台灣隊長」陳傑憲。對此，身兼中職聯盟會長的民進黨立委蔡其昌今（12）日有感而發說，陳傑憲是一個成熟的球員，其強烈的意願，和強大的實力2原因，這是教練團會選陳繼續打資格賽的原因。陳傑憲從去年3月經典賽、年底亞冠賽到今年世界12強賽，再接明年資格賽，幾乎整年未休息，引起網友關注。對此，蔡其昌表示，看到網路上很多人在討論陳傑憲是否要繼續打經典賽的資格賽，其實雙方的觀點都是出於喜歡傑憲、愛傑憲。蔡其昌說，他也大家一樣，怕陳傑憲過於勞累，影響明年的職棒例行賽，但也期待看到陳的精彩球技，為國爭光，更希望這些好表現，能帶給陳傑憲棒球人生更多的榮譽與實質的回報，「因此這些關愛所產生的矛盾，就成了討論的焦點」。蔡其昌提到，陳傑憲是一個成熟的球員，其強烈的意願，和強大的實力，這是教練團會選陳繼續打資格賽的原因。蔡其昌直言，對未來什麼是最好，沒有人知道，人生如此，棒球也是，「決策當下只能用掌握得到的資訊，做合理的安排」；他也喊說，「我選擇相信傑憲、相信豪駒總教練！」