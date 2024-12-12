台灣公認最強5家火鍋店必吃！時序進入冬天，最近又有一波冷氣團即將來襲，許多人聚餐都會開始找火鍋店來暖暖身體。然而現在哪一些火鍋店最受到歡迎？《NOWnews》也特別整理5家在網路上被老饕討論度相當高的5家名單，不僅價位CP值非常高，菜色也在水準之上，都是記者吃過認證值得一吃的店家！冷冷的天吃鍋相當享受，一文收藏讓你點亮冬天。
🟡千葉火鍋
📍分店：千葉火鍋門市資訊請點我/新千葉火鍋門市：西門店、斗六店、八德介壽店、屏東店
📍特色：創立於2005年的千葉火鍋，在台灣已經有19年的歷史，即便現在物價高漲，仍然以最低499元吃到飽的超高CP值在火鍋市場佔有一席之地，菜色從各種火鍋料、熱炒、炸物、多元冰品飲品等自助吧通通都有，近幾年聲勢又被拉起也升級為「千葉火鍋尊爵館」，用餐期基本上都是座無虛席，被老饕稱「絕地復活的火鍋店。」
📍午餐用餐時段11:00-16:30（部分門市529元起）
費用：平日成人499元起/兒童298元起；假日成人559元起/兒童298元起
📍晚餐用餐時段16:30-23:00（部分門市529元起）
費用：平日成人499元起/兒童298元起；假日成人559元起/兒童298元起
🟡涮乃葉
📍分店：涮乃葉分店資訊請點我
📍特色：涮乃葉是一家日式涮涮鍋的火鍋店，店內青菜種類眾多，知名的咖哩飯、抹茶霜淇淋、蕨餅等都是必吃，如果不吃牛肉的民眾，最低平日只要460元就能吃到飽，而位於台北的「信義遠百店」以及南台灣「高雄義享店」兩間門市還有獨家方案提供壽司吃到飽，最低只要650元就能享用，對於愛吃壽司的人來說，CP值真的逆天！
📍平日午餐用餐時段11:00-15:59（按照方案加價）
費用：成人460元起/孩童銀髮400元起
📍平日晚餐16:00後、例假日用餐（按照方案加價）
費用：成人500元起/孩童銀髮440元起
🟡涮樂和牛
📍分店：西門店、基隆店、新竹經國店
📍特色：涮樂和牛是知名餐飲「馬辣集團」旗下的品牌火鍋店，比馬辣還要更為平價，店內最便宜的是平日午餐449元雞肉、豬肉吃到飽的方案，如果想吃牛肉平日午餐549元方案也不算太貴，不過目前僅有北部有分店。店內菜色火鍋料相當齊全，湯底好喝又特別，還可以自製牛肉丼飯，近年好評不斷，如果更有預算的民眾，可以挑選更高價位，還有和牛壽司吃到飽，一下子就吃回本！
📍平日午餐用餐時段11:00-16:00（按照方案加價）
費用：成人449元起/兒童225元起
📍平日晚餐16:00後、例假日用餐（按照方案加價）
費用：成人499元起/兒童250元起
🟡肉多多
📍門市：肉多多門市資訊請點我
📍特色：成立於2016年，至今也已經邁入第8年，曾經創下「台灣餐飲發展單一品牌直營店最快」、「單一品牌年營業額最快破10億」的紀錄，至今還是許多老饕的愛店，門市遍及北中南各地，用餐模式是先點湯底後點肉，接著就能享用自助吧，自助吧內容豐富，基本火鍋料、蔬菜、飲品冰品一樣都沒少，偶爾店內還會舉辦小遊戲贈送特殊食材，互動趣味性十足，最低349元就能吃到飽，CP值堪稱一絕！
📍湯底價位：按照不同口味15元至85元不等（超推薦爆炒招牌石頭湯）
📍肉品價位：按照份量不同有不一樣價位，最便宜活力培根豬、無骨鮮雞腿349元
🟡溫野菜
📍門市：大直美麗華店、大葉高島屋店、台中秀泰站前店、台中愛買復興店
📍特色：是一家來自日本的火鍋店，在日本有高達300間分店以上，在台灣開的分店，背後經營老闆是香港知名餐飲「敘福樓集團」，進軍台灣已經有10年的歷史。這家也是記者非常喜歡的店家，最便宜只要459元享用到安格斯黑牛五花的肉品，且還有海鮮可享用，自助吧提供火鍋料、蔬菜、炸物、冰品飲品等，只有中北部民眾可以吃到真的超可惜的啦！
📍平日午餐用餐時段11:00-16:00（按照方案加價）
費用：成人459元起/兒童199元起
📍平日晚餐16:00後、例假日用餐（按照方案加價）
費用：成人599元起/兒童269元起
看完這麼多火鍋店介紹，是不是每一間CP值都很高呢？在物價高漲的時代，能夠用不到500元的價位去餐廳吃到飽已經是不太可能的事情，趁冬天來臨前，趕緊收藏好這些被老饕推薦的高水準火鍋店家，低溫來襲時大吃一口吧！
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍分店：千葉火鍋門市資訊請點我/新千葉火鍋門市：西門店、斗六店、八德介壽店、屏東店
📍特色：創立於2005年的千葉火鍋，在台灣已經有19年的歷史，即便現在物價高漲，仍然以最低499元吃到飽的超高CP值在火鍋市場佔有一席之地，菜色從各種火鍋料、熱炒、炸物、多元冰品飲品等自助吧通通都有，近幾年聲勢又被拉起也升級為「千葉火鍋尊爵館」，用餐期基本上都是座無虛席，被老饕稱「絕地復活的火鍋店。」
📍午餐用餐時段11:00-16:30（部分門市529元起）
費用：平日成人499元起/兒童298元起；假日成人559元起/兒童298元起
📍晚餐用餐時段16:30-23:00（部分門市529元起）
費用：平日成人499元起/兒童298元起；假日成人559元起/兒童298元起
🟡涮乃葉
📍分店：涮乃葉分店資訊請點我
📍特色：涮乃葉是一家日式涮涮鍋的火鍋店，店內青菜種類眾多，知名的咖哩飯、抹茶霜淇淋、蕨餅等都是必吃，如果不吃牛肉的民眾，最低平日只要460元就能吃到飽，而位於台北的「信義遠百店」以及南台灣「高雄義享店」兩間門市還有獨家方案提供壽司吃到飽，最低只要650元就能享用，對於愛吃壽司的人來說，CP值真的逆天！
📍平日午餐用餐時段11:00-15:59（按照方案加價）
費用：成人460元起/孩童銀髮400元起
📍平日晚餐16:00後、例假日用餐（按照方案加價）
費用：成人500元起/孩童銀髮440元起
🟡涮樂和牛
📍分店：西門店、基隆店、新竹經國店
📍特色：涮樂和牛是知名餐飲「馬辣集團」旗下的品牌火鍋店，比馬辣還要更為平價，店內最便宜的是平日午餐449元雞肉、豬肉吃到飽的方案，如果想吃牛肉平日午餐549元方案也不算太貴，不過目前僅有北部有分店。店內菜色火鍋料相當齊全，湯底好喝又特別，還可以自製牛肉丼飯，近年好評不斷，如果更有預算的民眾，可以挑選更高價位，還有和牛壽司吃到飽，一下子就吃回本！
📍平日午餐用餐時段11:00-16:00（按照方案加價）
費用：成人449元起/兒童225元起
📍平日晚餐16:00後、例假日用餐（按照方案加價）
費用：成人499元起/兒童250元起
🟡肉多多
📍門市：肉多多門市資訊請點我
📍特色：成立於2016年，至今也已經邁入第8年，曾經創下「台灣餐飲發展單一品牌直營店最快」、「單一品牌年營業額最快破10億」的紀錄，至今還是許多老饕的愛店，門市遍及北中南各地，用餐模式是先點湯底後點肉，接著就能享用自助吧，自助吧內容豐富，基本火鍋料、蔬菜、飲品冰品一樣都沒少，偶爾店內還會舉辦小遊戲贈送特殊食材，互動趣味性十足，最低349元就能吃到飽，CP值堪稱一絕！
📍湯底價位：按照不同口味15元至85元不等（超推薦爆炒招牌石頭湯）
📍肉品價位：按照份量不同有不一樣價位，最便宜活力培根豬、無骨鮮雞腿349元
🟡溫野菜
📍門市：大直美麗華店、大葉高島屋店、台中秀泰站前店、台中愛買復興店
📍特色：是一家來自日本的火鍋店，在日本有高達300間分店以上，在台灣開的分店，背後經營老闆是香港知名餐飲「敘福樓集團」，進軍台灣已經有10年的歷史。這家也是記者非常喜歡的店家，最便宜只要459元享用到安格斯黑牛五花的肉品，且還有海鮮可享用，自助吧提供火鍋料、蔬菜、炸物、冰品飲品等，只有中北部民眾可以吃到真的超可惜的啦！
📍平日午餐用餐時段11:00-16:00（按照方案加價）
費用：成人459元起/兒童199元起
📍平日晚餐16:00後、例假日用餐（按照方案加價）
費用：成人599元起/兒童269元起
看完這麼多火鍋店介紹，是不是每一間CP值都很高呢？在物價高漲的時代，能夠用不到500元的價位去餐廳吃到飽已經是不太可能的事情，趁冬天來臨前，趕緊收藏好這些被老饕推薦的高水準火鍋店家，低溫來襲時大吃一口吧！