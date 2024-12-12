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東北季風影響，中央氣象署針對北北基發布大雨特報，提醒今（12）日基隆北海岸及臺北市山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方及落石，雨勢將會一路持續到明（13）日上午。大雨：基隆市、新北市、台北市今、明（12日、13日）兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸有雨並有局部大雨發生，臺灣東北部、東部、大臺北及桃園地區有局部短暫雨，東北部地區有局部較大雨勢發生的機率，北部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，明日中部地區亦有零星短暫雨。今、明兩天臺南以北沿海空曠地區及基隆北海岸、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，請注意。