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▲林家正今年在小聯盟2A中，在44個打數敲出18安，繳出打擊率0.409、上壘率0.480、長打率0.568的成績。（圖／記者葉政勳攝 ）

中華隊在世界棒球12強賽冠軍戰，靠著林家正陽春砲與陳傑憲三分砲，以4：0擊敗日本捧起國史首冠，其中林家正本次賽會打擊實力有所發揮外，坐鎮本壘板的領導能力也有目共睹。因為林家正屬於自由球員，目前正在尋找包含中職在內的打球機會，對此中職會長蔡其昌則直言，「對於林家正是否回歸中職，自己也十分為難，私心希望他留在美國追夢。」蔡其昌說道：「對於林家正要不要回中職？他很為難，做為棒球迷，私心希望他留在美國追夢，挑戰更高棒球殿堂，但如果家正可以回來中職，對我們球球迷增加跟入場觀眾增加有很大幫助。」林家正過去在小聯盟是以防守著稱，在7年小聯盟生涯僅敲出18轟，近3個球季只有1轟的表現，但在配球、守備、引導投手卻是十分優異，隨著12強的好表現，也出現「家正婦」應援團，對此蔡其昌則笑稱，「『家正婦』是目前台灣最大婦女後援團體，就看他怎麼選擇，我還是祝福他，去美國台灣人也祝福，回來台灣大家也高興，兩條路都是充滿大家祝福。」林家正今年在小聯盟2A中，在44個打數敲出18安，繳出打擊率0.409、上壘率0.480、長打率0.568的成績。