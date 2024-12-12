我是廣告 請繼續往下閱讀

不好吃免費：招待當日消費最低價餐點或主廚限定餐點一份。 服務不好免費： 對服務不滿意，免收10%清潔費。 遲到罰三瓶，罰酒罰水隨你選：華人宴席素有「賓客遲到罰三杯」的習俗，為了增加賓主用餐的歡樂性，只要有賓客遲到，就由問鼎作東免費贈酒三瓶，不喝酒的賓客也可以更換無酒精飲料(飲品內容形式由門市依現場狀況安排，不可指定)。 付現不找零：以現金結帳，不必掏零錢，百位以下金額全免。

▲「問鼎．皇上吉祥 麻辣養生鍋」將於12月16日起推出「單點及套餐」四大升級服務，竟能享有另類的「免費」優惠。（圖／馬辣集團提供）

▲問鼎推出升級「美澳雙和牛吃到飽」方案，每人再送Q彈鮮甜的巨大手臂蝦一隻(市價388元)。（圖／馬辣集團提供）

▲千葉火鍋創立於2005年，這幾年品質穩定，在台培養出不少老顧客。（圖/千葉火鍋官網）

「問鼎．皇上吉祥 麻辣養生鍋」是「馬辣集團」旗下知名頂級鍋物， 強調真功夫湯底、頂級海陸食材及尊爵式服務聞名，餐點型態也以單點及套餐為主，還享有哈根達斯冰淇淋、白飯等吃到飽。問鼎慶祝邁入10週年，2024年12月16日起推出「單點及套餐」四大升級服務，竟有「不好吃、服務不好都『免費』」，原來是招待當日消費最低價餐點，或者免一成服務費，另外，若是遲到還送你3瓶酒，還有現金結帳的話，可以免百元以下零頭。今晚開始，全台將全面降溫，是吃麻辣鍋最好時機。「問鼎．皇上吉祥 麻辣養生鍋」將於12月16日起推出「單點及套餐」四大升級服務，竟能享有「免費」優惠。內容如下：馬辣集團強調，本活動限單點及套餐適用，部分門市的「快閃吃到飽」專案恕不適用。「888起快閃吃到飽」方案，也宣告將限時回歸，於桃園藝文店、高雄義享店兩家門市登場，只要888起就可以用超優惠價格無限享受頂級和牛、安格斯黑牛、阿拉伯藍鑽蝦、新蝦大蛤蜊等近70種頂級食材。此外，升級「美澳雙和牛吃到飽」方案，每人再送Q彈鮮甜的巨大手臂蝦一隻(市價388元)；升級「世界三大和牛吃到飽」方案，再加贈珍貴頂級的加勒比海大龍蝦1/2隻(每隻市價1288元)。另外，問鼎也正施行12月優惠活動，2024年1月5日前身分證、健保卡或護照號碼對中「2、0、5」任二碼(可重複)並符合活動規定，每桌再贈市價388元「紐澳Q彈牛舌」或「手切玫瑰松阪豬」一份，壽星再贈市價688元的福如東海肉蛋糕一份(本活動需三成人以上，每人均消滿1000元始適用)。另一家吃名火鍋吃到飽品牌「千葉火鍋」，則宣告將於12月16日起調漲餐價15元至50元，漲幅約3%～9%，漲價後正式價格還未定。各家分店餐價不同，每人餐價459元至799元。千葉火鍋日前宣布，因應原物料成本不斷上漲、人事費用持續增加，除了竹北店外，千葉火鍋系列品牌12月16日起調漲餐價15元至50元，漲幅約3%至9%。