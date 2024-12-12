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▲James缺席球隊訓練，主帥Redick受訪時直言前者目前並不在隊上，正因為個人原因請假中。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人在賽季進行到四分之一時，面臨到比較大的困難，陣中頭號球星LeBron James的老化已經相當明顯，球隊內部需要進行一些調整。總教練JJ Redick近期讓全隊放幾天假稍微放鬆一下，他受訪時也透露詹皇目前不在隊上，因為「個人原因」向球隊請了假。這一季開季至今，James的狀態出現比過往更大的起伏，目前他賽季場均數據23分9.1助攻8籃板，投籃命中率49.5%，三分命中率35.9%，仍然相當不錯，但效率已經有明顯下滑，而且在防守端他跟不太上人、對位不確實，目前個人正負值並不好看。今天，James缺席球隊訓練，主帥Redick受訪時直言前者目前並不在隊上，正因為個人原因請假中。湖人日前隊內爆發「茶壺風暴」，有球員公開表示更衣室氛圍不佳，Redick昨天與許多球員進行單獨會談，但他表示James並沒有現身。所幸NBA賽程安排對他們很有利，在12月9日至18日的這10天內，湖人只有2場比賽，JJ Redick讓全隊在周一休息，並指定周二為彈性時間，讓球員可以安排自己需要的行程。當在周日被問及即將到來的休息時間時，湖人明確表示明確表示會給球員們自由使用他們認為合適的時間，「如果有人想去聖塔芭芭拉度過幾個晚上，放鬆一下，那也很好。」湖人本周五要對上灰狼，Redick表示不清楚James這一場可不可以打，他說這位球星月底即將滿40歲，未來自己需要和他的團隊更多溝通其工作量的問題。「在比賽中，他好幾次都要求被換下，因為他喘不過氣來。對我們來說，我們必須認識到，隨著賽季進行，這就是讓他出賽太多時間後會累積的效應，上周日，他的腳也有傷，這對他來說是一個很好的休息機會。」Redick如此說道。此前對上波特蘭拓荒者的比賽，James因左腳酸痛而缺席。