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▲賈斯定透露，該名大咖女星為了上位曾同時睡了導演和製作人。（圖／我愛小明星大跟班 YouTube）

▲離譜行徑讓吳宗憲（右）都忍不住直呼：「一路睡過來！」（圖／我愛小明星大跟班 YouTube）

由吳宗憲、吳姍儒共同主持的《小明星大跟班》，近期請來經紀人和娛樂記者爆料圈內黑幕，沒想到娛樂記者賈斯定竟爆出驚天大瓜，指出一名大咖女星為求上位，曾數度爬上導演的床，沒想到在劇組殺青前，又和製作人有染，最終被劇組其他人抓包，導演和製作人爆發衝突，而眾人都感到不可思議。賈斯定在節目中透露，圈內有一名大咖女星曾為了星路而睡了導演，賈斯定更指出：「（當事女星）晚上會去敲導演的門。」更爆料兩人的不正當關係幾乎片場所有人都知道，豈料在該戲快要殺情前，該名女星為了往後的星路，竟跑去敲了製作人房間的門，沒想到正好被劇組其他人直擊，讓賈斯定開玩笑喊道：「哇！事情不得了了，穿幫！」而吳宗憲也吐槽：「一路上睡過來！」該名大咖女星的瘋狂行徑在劇組傳開後，讓導演和製作人爆發激烈衝突：「隔天導演跟製作人在現場大打出手，現場的人都傻眼，女星當然沒事，因為已經獲得想要的，當然走的就是那個導演。」對此吳姍儒則驚呼，該名女星力求上位的行徑，似乎頗像台劇《影后》中「史艾瑪」的角色，為了星途爬上導演的床。