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前國防部長李天羽上將因為肺炎等併發症，今（12）日清晨7時14分病逝於三軍總醫院病逝，享壽79歲。李天羽生於民國35年（1946年），李天羽第二次國共內戰隨父來台灣。後畢業於空軍軍官學校飛行專修班畢業。歷任空軍官校學指部指揮官、聯隊長、督察長、總部政戰主任、作戰司令、副總司令、總司令等要職。2004年5月20日晉陞空軍一級上將，並接任參謀總長，卸任參謀總長後，曾由總統陳水扁內定為駐新加坡代表，成為第一位成為駐新加坡代表人選的退役上將。2007年3月李天羽接任國防部長。2008年2月23日，因媒體披露陳水扁政府密謀由吳乃仁等人成立鐽震公司處理對外軍事採購，李天羽以本案「奉令成立，未能落實」為由，辭職下台負責。據了解，李天羽家屬相當低調，並尊重李生前的心願，不設立靈堂、公祭，未來骨灰將安厝於碧潭空軍公墓忠靈塔。