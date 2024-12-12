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吳念庭自高中起赴日，去年結束西武獅生涯返台加入台鋼雄鷹，近日接受日媒《Full Count》專訪，談起這段旅日15年的經驗，默默地改變了他很多習慣，更笑說適應最困難的地方是，台灣大部分廁所沒有免治馬桶。吳念庭15歲時在前職棒球員父親吳復連的建議下，獨自赴日就讀岡山共生高中，他坦言一度很想放棄，因為語言不通、天氣寒冷還有飲食文化的不適應，但隊友間的情誼讓他堅持下來，從最初只想待3年到最後奮鬥了15年，在30歲的這個人生轉捩點返台。旅日15年返台，吳念庭透露要改變得習慣還不少，像是台灣球場幾乎都在室外，比起在日本時會更加疲憊，所以自己更加專注於恢復，「日本有很多室內球場，冷水浴的設施也很多，餐食種類也多。當時我覺得這是理所當然的，但當我離開後，我才發現自己是多麼的幸福。」「台灣菜很好吃，但一開始有一點困難，畢竟一起床醒來想吃點清爽的東西，在日本有烏龍麵和蕎麥麵，台灣也有但不太一樣，還有便當也有不習慣。」吳念庭說回台灣後他也常會去吃日本食物像是飯糰、天婦羅等回味。除了飲食，吳念庭另一個最不習慣的就是廁所，他笑說，「那是最困難的部分，我理所當然認為有免治馬桶。現在我去廁所時都會準備濕紙巾。」此外，他也非常喜歡日本的桑拿，私人旅行到日本時，他會去很多次，就像在探險了，笑說「看來我想念日本的日子還要持續一段時間了。」