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越南副總理兼外交部長裴青山10日在北京釣魚台國賓館，與中國外交部部長王毅共同主持越南-中國雙邊合作指導委員會第16次會議，會中兩國承諾將一起建設3條位於越南境內並靠近兩國邊界的標準軌鐵路，同時表示雙方將按照國際法妥善處理漁船和漁民等海上問題。根據《越南年輕人報（Tuoi Tre）》報導，裴青山提議，加快鐵路連接，優先推進3條標準軌鐵路投資計畫，包括老街（Lao Cai）-河內-海防（Hai Phong）、諒山（Lang Son）-河內、芒街（Mong Cai）-下龍（Ha Long）-海防3條鐵路的建設，恢復兩國之間的國際鐵路運輸路線。據悉，兩國因南海問題而多次發生摩擦。最近一起事故發生於今年9月底，越南廣義省（Quang Ngai）10名漁民當時在南海西沙群島附近海域捕魚，被中國船隻包夾及遭約40名人員持鐵棍攻擊近4小時致多人重傷，漁船上的漁獲及設備都被搶走，損失價值約2萬美元（約65.5萬台幣）。針對日益嚴重的海上問題，越南外交部表示，雙方對此坦承溝通，並一致同意繼續認真落實高層共識，更好地管控並妥善解決分歧，維護南海的和平穩定。