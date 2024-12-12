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藝人黃子佼被控持有2259部兒少性影像檔案，一審被判處8月有期徒刑，併科10萬元罰金。隨著判決書曝光，可以看見黃子佼為了脫罪，在法庭上狡辯的嘴臉，卻遭到法官重重打臉的過程。判決書指出，黃子佼辯稱購買影片僅是為自己舒壓，且沒有每部都看或看完，有的也看不出來是未成年，也沒有特地挑選未成年人，法官不採信黃子佼證詞，反問一個問題，就讓黃子佼的詭辯，不攻自破。根據判決書內容，黃子佼是專賣兒少性影像的網路「創意私房」論壇的10年資深會員，每次儲值2萬元，前後共付費購入2259部兒少自拍或偷拍的裸露影音及照片，但黃子佼辯稱，是為了紓解壓力，且不太記得每次購買時間和過程，是來去匆匆隨機下載，沒有多餘的時間瀏覽內容，買完也未必有時間開啟檔案觀看，強調沒有每次、每部都有看完，很多影像因為無法解壓縮，根本沒辦法開啟，加上年代久遠，已不記得曾購買哪些影片。但法官調查，當黃子佼買到的性影像無法解碼時，會傳訊息詢問創意私房論壇創辦人兼管理員「老馬」客訴，抱怨「我無法開啟檔案」、「我無法解壓縮」，「老馬」回覆會處理，證明黃子佼購買影像後，會開啟檔案確認購買的內容，站方也會協助處理。因此法官認為「創意私房」論壇有詳細的影片類型區分，如「重口私房菜」、「稀有」等，價格亦因類別有所不同，且內容有清楚標示供會員選擇。若未開啟檔案，根本無從得知影片內容。況且，黃子佼身為會員，遇到影片無法解碼時還曾向論壇管理員求助，顯然並非如辯護方所言從未檢視影片內容，當場戳破黃子佼的辯詞。法官也指出，論壇對於未成年人的影片有明確分類及標價，諸如「蘿莉」、「學生」、「學校年級」、「制服」等，部分甚至附上照片或影片截圖，清楚揭露被拍攝對象的未成年身分。論壇更公開被拍攝者的出生年月、著校服之資訊，而未成年人的性特徵與成年人存在明顯差異，以黃子佼年約50歲的閱歷，不可能無法分辨。因此法官認定，黃子佼註冊為會員後，陸續購買、持有35名兒童或少年的2259部性影像檔案，這些兒少性影像並非可輕易從市面上取得，且保護兒少免於性剝削是普世價值，依黃子佼的年齡、智識程度及社會經驗，黃子佼難以推諉不知，不得非法持有兒少性影像的法律規定，亦不採信黃「不知法律」的辯詞，認定黃子佼有罪。且被害兒童、少年多達35人，年紀最小僅10歲，依兒童及少年性剝削防制條例判處黃子佼不得易科罰金、須入獄的8月有期徒刑，併科罰金10萬。