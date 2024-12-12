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▲中華郵政發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動。（圖／中華郵政提供）

中華隊在2024年世界棒球12強賽以堅韌鬥志勇奪冠軍，寫下臺灣棒球史上新篇章。為記錄光榮時刻並留下感動瞬間，中華郵政發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，邀全民一起寫明信片，活動後轉交中華隊紀念，還有機會抽冠軍郵摺並跟球星合影。中華郵政公司於113年12月18日至114年1月24日發起「明信片×TEAM TAIWAN」活動，民眾可於各地郵局、郵政博物館或「i集郵」電子商城購買「TEAM TAIWAN冠軍明信片」，每張售價新臺幣10元，寫下最溫暖的祝福與感謝，並郵寄至「100900臺北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片將於活動結束後轉交中華隊留作紀念。此外，民眾於12月18日至12月31日（以郵戳為憑）寄出的明信片，還可參加抽獎活動。中華郵政公司將於114年1月10日在律師見證下抽出15名幸運得主，可獲得限量「TEAM TAIWAN冠軍郵摺」，其中5名有機會在1月22日「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮與到場球星合影，得獎名單於114年1月15日公告在中華郵政全球資訊網。