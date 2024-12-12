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國內詐騙猖獗，就連女星歐陽靖的演員母親譚艾珍近來也遭到詐騙，但詐騙方式可不只誘騙受害人到銀行匯款，更將腦筋動到「保單借款」領現身上。國內保險公司發現，有保戶獨自前往服務櫃檯辦理保單借款，問及資金用途只說是公司專案投資，只要在虛擬貨幣APP用台幣換美元，馬上就有高獲利，櫃檯人員很快發現這是常見的「購買虛擬貨幣詐騙」向保戶說明後撥打165防詐專線確認，報警協助處理後成功勸阻客戶。富邦人壽就觀察到，臨櫃遇到的詐騙案件中，以「假投資」為最大宗，保戶可能加入號稱能「保證獲利」的line群組或社群媒體，在各種高報酬誘惑下前來申請保單借款或解約。此外，根據警政署統計，2023年65歲以上詐欺被害者高達5331人，平均每天有14名長者落入詐騙陷阱。為強化防詐，富邦人壽除在全台10大客戶櫃檯撥放防詐宣導影片，亦製作詐騙案例教材提升第一線同仁的識詐意識，並落實「識詐阻詐3措施」，降低客戶被詐騙的風險，尤其櫃檯服務人員經由執行「銀髮族保戶權益確認書」引導詢問客戶，加以「主動關懷」辨識可疑的申辦動機，當發現臨櫃客戶有疑似遭遇詐騙的情況則「勸阻通報」等3大阻詐措施，確保客戶財產權益不受侵害，而今年2至10月已成功阻詐金額達417萬。富邦人壽台北南京、台中文心、嘉義、高雄新興客戶服務櫃檯也有成功阻詐案例，其中1例是保戶獨自前往服務櫃檯辦理保單借款，櫃檯服務人員主動關心資金用途，該名客戶只告知是用於公司專案投資，他在家上班、沒有員工證也不知道公司地址電話，由公司派單後手機打單，只要在虛擬貨幣APP用台幣換美元，馬上就有高獲利。不過，櫃檯服務人員很快發現這是常見的「購買虛擬貨幣詐騙」，向保戶說明後撥打165防詐專線確認。但保戶堅持要辦理，並給服務人員看LINE群組有人獲利的截圖，經櫃檯人員報警協助處理後成功勸阻客戶。另1案例為客戶臨櫃申辦保單借款，當櫃檯人員與客戶關懷資金用途時，客戶告知接獲檢察官電話通知因洗錢被列為被告，需將借款金額存入帳戶並提供帳戶給檢察官做公證使用。櫃檯人員立即查覺此為常見詐騙手法，經客戶提供手機與檢察官的LINE對話，櫃檯人員告知客戶檢警不會用LINE通知案件，並立即通知警方到場協助勸導，在與警方聯手合作下，成功阻止客戶遭受詐騙。富邦人壽表示，為降低銀髮族被詐風險，會引導65歲以上保戶回答「銀髮族保戶權益確認書」相關問題，除再三確認申請借款、解約或部份提領的原因及用途，更會反覆詢問臨櫃客戶，是否依他人指示匯款或轉帳 ? 辨識是否有異常的申辦。當客戶申辦大額保單解約、借款或部份提領，且服務過程中有異常樣態，例如提到「申購中簽數張股票」或投資「穩賺不賠」的金融商品時，櫃檯人員就會提高警覺，主動進行關懷提問，透過聊天的方式了解客戶的資金需求，以判斷其是否誤入詐騙陷阱。一旦研判客戶顯然遭遇詐騙，櫃檯人員會告知客戶疑遭詐騙，偕同客戶撥打165反詐專線進行確認，並向客戶說明及勸阻，同時評估通報警察機關共同勸說。為了避免客戶再次遭詐騙集團誆騙，改換其他管道申辦，服務人員會在系統上對該名保戶進行保護註記，讓其他服務同仁也能了解情況、提高警覺。