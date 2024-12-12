統一獅強力慰留陳韻文！為樂天桃猿效力長達9年的資深強打朱育賢，10日確定轉戰味全龍，讓中職自由市場的討論熱度來到高峰，而「自由市場F4」中唯一的投手陳韻文，握有中職史上最多的154次救援成功，遞出FA申請後同樣吸引多支球隊關注。近日傳出有球隊捧出頂級合約，平均月薪80萬，甚至是長達5年的複數年合約，而母隊統一獅也有意慰留，屆時合約總值相當有機會突破4千萬大關。
3隊想延攬救援王 獅隊有意慰留
陳韻文是今年自由市場中的唯一投手，自2019年至2021年間，連續3季都繳出20次以上的救援成功，生涯一共累積154救援成功，是中職史上救援王。儘管本季中，一度陷入低潮，多次關門失利，不過在季末找回狀態，尤其在季後挑戰賽以及台灣大賽，5次登板，累積吃下5局都沒有失分，找回往日守護神的穩定性。
陳韻文現年僅29歲，倘若維持健康，相當有機會朝著200次救援成功的里程碑邁進，成為在自由市場搶手的原因。陳韻文今年月薪60萬，根據日前經紀公司指出，包含母隊統一球團在內，有4隊想延攬陳韻文，此外，傳出有球隊遞出月薪80萬，且長達3年、甚至是5年的合約，代表最高總價來到4,800萬元，有不小機率能突破4千萬大關。
不過對於獅隊來說，本季牛棚投手群倚賴洋投裴瑞茲，若再失去穩定的終結者陳韻文，恐怕難以迅速找到頂替的戰力，因此勢必將會展現誠意留人。值得一提的是，「台灣隊長」陳傑憲，先前在12強表現亮眼受到國外球隊注意，傳出統一也有意提出囊括整個球員生涯的長約，藉以將他留下。
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳韻文是今年自由市場中的唯一投手，自2019年至2021年間，連續3季都繳出20次以上的救援成功，生涯一共累積154救援成功，是中職史上救援王。儘管本季中，一度陷入低潮，多次關門失利，不過在季末找回狀態，尤其在季後挑戰賽以及台灣大賽，5次登板，累積吃下5局都沒有失分，找回往日守護神的穩定性。
陳韻文現年僅29歲，倘若維持健康，相當有機會朝著200次救援成功的里程碑邁進，成為在自由市場搶手的原因。陳韻文今年月薪60萬，根據日前經紀公司指出，包含母隊統一球團在內，有4隊想延攬陳韻文，此外，傳出有球隊遞出月薪80萬，且長達3年、甚至是5年的合約，代表最高總價來到4,800萬元，有不小機率能突破4千萬大關。
不過對於獅隊來說，本季牛棚投手群倚賴洋投裴瑞茲，若再失去穩定的終結者陳韻文，恐怕難以迅速找到頂替的戰力，因此勢必將會展現誠意留人。值得一提的是，「台灣隊長」陳傑憲，先前在12強表現亮眼受到國外球隊注意，傳出統一也有意提出囊括整個球員生涯的長約，藉以將他留下。