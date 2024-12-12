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▲在世界棒球12強冠軍戰，幫助中華隊上演「再見雙殺」的一壘手朱育賢，和味全龍達成共識，新賽季將從樂天桃猿轉戰味全。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

統一獅強力慰留陳韻文！為樂天桃猿效力長達9年的資深強打朱育賢，10日確定轉戰味全龍，讓中職自由市場的討論熱度來到高峰，而「自由市場F4」中唯一的投手陳韻文，握有中職史上最多的154次救援成功，遞出FA申請後同樣吸引多支球隊關注。儘管本季中，一度陷入低潮，多次關門失利，不過在季末找回狀態，尤其在季後挑戰賽以及台灣大賽，5次登板，累積吃下5局都沒有失分，找回往日守護神的穩定性。陳韻文現年僅29歲，倘若維持健康，相當有機會朝著200次救援成功的里程碑邁進，成為在自由市場搶手的原因。值得一提的是，「台灣隊長」陳傑憲，先前在12強表現亮眼受到國外球隊注意，傳出統一也有意提出囊括整個球員生涯的長約，藉以將他留下。