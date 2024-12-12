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勞動部昨公布勞發署北分署長謝宜容職場霸凌案的調查報告2.0，時代力量黨主席王婉諭看了直呼瞠目結舌，並列出謝宜容9大荒唐事蹟，重砲痛批勞動部前部長許銘春、何佩珊「到底在幹嘛？」王婉諭指出，勞動部重啟調查的報告除了認定謝宜容確有霸凌外，謝宜容荒唐至極的9大作為也實在讓人無法接受，包括一、謝宜容刁難下屬，退回活動簡報資料45次，未達標準就持續性怒罵、咆哮。二、謝宜容會要求同仁在工作時間一起集合在走廊上跑步，擠壓同仁日常工作時間，雖稱是自願參加，卻常點名並質疑未到理由。第三、謝宜容曾在機場因為等候「5」分鐘接駁車就飆罵下屬，從機場一路罵到抵達辦公室，下屬回家後還持續遭受她以Line語音電話檢討並責罵。四、謝宜容要求各級主管必須對其Line訊息即時回應，發送時間可能是下班、甚至是凌晨1點、清晨5點。第五、謝宜容不能接受相關主管直接挑戰她，否則會遭到她發怒、翻白眼、拍桌子，甚至會想各種方法處罰對方，將對方調職。六、吳姓公務員在輕生前，正在執行的「智能就服專案」方案，正是由謝宜容所指派。七、在處理「智能就服專案」過程中，謝宜容曾在羅東就業服務中心打電話回北分署，以電話擴音方式，咆哮怒罵負責吳員。八、吳員為處理此案，身心俱疲，多次向同事、朋友表達自我了斷的意願。且在處理過程中，除假日外，每日均清晨5點多，甚至清晨4 點多就到辦公室，保守估計吳員於事件發生前3個月，每月平均加班工時為80小時以上。王婉諭直指，綜合以上所有事證，已經足以證明，吳姓公務員在處理「智能就服專案」時，工作業務量大、長期人力不足，又畏懼謝宜容的責罵及不合理要求，加上接受到中間主管的壓力，導致他在寒蟬效應氛圍下，無法向上反應，最終才選擇走上絕路。王婉諭痛批，面對這些霸凌的事蹟，「許銘春前部長到底在幹嘛？為何能夠放任下層單位的主管有這種惡行？」而主導前一份荒腔走板調查報告的前部長何佩珊、次長許傳盛，又為什麼可以蒙蔽雙眼、掩蓋事實到這種程度？讓「立意良善」這種說法出現在第一份調查報告，包庇謝宜容。王婉諭肯認這份新的報告終於揭露並面對真相，但她也呼籲，個案調查已不足以解決問題，勞動部、甚至整個公務體系，必須要徹底檢討、改革，還給所有基層公務員一個基本的公道。