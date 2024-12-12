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《台美 21 世紀貿易倡議》經過逾2年談判、協商，首批協定於12 月 10 日正式生效。台灣美國商會（AmCham Taiwan）指出，過去調查顯示有64％的受訪者認為該協議關重要；科技產業中更有高達 77％ 的受訪者重視，讚揚台美合作更進一步之外，也期待第2階段談判所達成協議能早日上路。台灣美國商會表示，此項協議被視為具有指標性意義，涵蓋了良好法制作業（GRP）、反貪腐、關務行政、及貿易便捷化等重要項目，象徵著台美經濟關係的一大進展。而據美國商會 2023 年《商業景氣調查報告》的調查結果，此項發展對於商界而言具有重大意義。調查顯示，64% 的受訪者認為該協議對其業務運作至關重要；而在科技產業中，則有 77% 的受訪者認為該協議十分重要。其中，有58% 的受訪者認為，「良好法制作業」是該協議中最重要的部分，美國商會對此部能達成共識尤感欣慰。美國商會理事長 Dan Silver 表示，期待良好法制作業章節進在立法過程中，得到持續的關注與公眾參與，從而建立更加透明且可預測的法規框架。身為重要的利害相關方，商會希望能將會員的意見在審查過程中納入參考。美國商會現正期待《台美 21 世紀貿易倡議》第二階段談判所達成的協議。商會隨時準備提供支持與意見反饋，確保即將達成的協議能回應商界的優先事項，並持續強化台美經濟合作。台美21貿倡包括11項USTR關注議題，包含印太經濟下所有貿易支柱：貿易便捷化、法規訂定原則、農業、協助中小企業貿易、掌握數位貿易所帶來的利益、反貪污、勞工、標準、環境與氣候變遷行動、國營企業、非市場政策及做法。對於台美21貿倡，相關人士解讀，相當於「沒有關稅的台美BTA（雙邊貿易協定）」，意旨除了關稅相關議題都有碰觸到，包括貿易便捷化、中小企業貿易協助、數位貿易及環境及氣候變遷等，相當於累積BTA的「基石」。官員曾說明，美國海關商品入關流程上不確定性高，部分中小企業出口到美國若在入關上遇上延宕，那麼就會徒增成本；因此這次增添簡便通關、驗證及自動通關等，將對於中小企有所改善。