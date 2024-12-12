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深陷戒嚴風波的韓國總統尹錫悅，今（12）日早上發表全國電視講話挑明立場，否認緊急戒嚴是內亂，指控在野黨把持國會，已經成為「破壞憲法秩序的怪物」。尹錫悅拒絕了執政黨國民力量之前聲稱的「有序下台」方案，明白表示不會自行辭職，將積極應對彈劾和調查。對此，國民力量黨魁韓東勳回應表示，完全沒有預料到，已經指示黨內召開倫理委員會，討論尹錫悅的除名及退黨事宜。根據《朝鮮日報》報導，韓東勳在尹錫悅發表電視講話後，直呼完全沒有預料到會出現這樣的談話，並透露已經緊急指示黨內召開倫理委員會，討論尹錫悅的除名及退黨事宜。韓東勳更指出，尹錫悅已經無法再繼續履行總統職責，「這一點變得更加明確了」，表態認為該以黨的立場支持彈劾。尹錫悅發表約29分鐘的電視談話，表示自己坦蕩應對彈劾與調查。尹錫悅強調，戒嚴是在「國政癱瘓的緊急狀況下」，為捍衛國家、實現國政正常化，依法行使職權所採取的緊急措施。尹錫悅質疑，「總統依據《憲法》作出的相關決定和統治行為，怎麼能夠被稱為內亂？」尹錫悅說發布戒嚴是總統作出的高度政治性判斷，僅受制於國會的解除要求。尹錫悅認為總統行使緊急戒嚴宣佈權屬於統治行為，與行使赦免權、外交權相同，並非司法審查對象，若「將救國的緊急措施視為害國的內亂」，才是將憲法和法制體系推向危險深淵的行為。尹錫悅再次砲轟在野黨，稱其憑藉國會多數議席的優勢在立法上恣意妄為，實施「議會獨裁」，針對多名官員發起彈劾，導致國政癱瘓。他主張，在野黨憑藉虛假炒作煽動彈劾的理由只有一個，就是通過彈劾總統擺脫黨魁面臨被判有罪的困境並提早實施大選。尹錫悅說，在野黨不惜毀滅國家系統也要掩蓋自身污點進而掌控國政，這才是擾亂國家憲法秩序的行為。