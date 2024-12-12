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台股12月以來上漲近千點，漲幅2.88%，自大盤波段低點以來的含息漲幅，高息ETF中以群益台灣精選高息（00919）為首，漲幅近3%勝大盤，前10名ETF中有9名漲幅在1%以上。大盤12月一掃前月陰霾，千點行情再現高息ETF受益人數佔總體台股ETF的7成以上，觀察自大盤波段低點以來，高息ETF漲幅前10名表現，其中，群益台灣精選高息（00919）一枝獨秀，漲幅逼近3%勝大盤。日前，00919在公布第7次預估配息0.72元，維持新高，吸引眾多投資人提前卡位，日均量高達近8.2萬張。含息漲幅同樣高達2%以上的還有富邦台灣優質高息（00730），緊隨其後的群益半導體收益（00927）、國泰永續高股息（00878）、永豐優息存股（00907）漲幅約達1.8%至2%。其餘如大華優利高填息30（00918）、元大高息低波（00713）、兆豐電子高息等權（09943）、元大台灣價值高息（00940）等自大盤波段低點以來的含息漲幅也有約1.18%至1.6%。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，雖然大家對於美國新當選總統川普即將上任可能引發金融市場波動劇烈，不過川普政府仍把AI相關投資領域放在政見推薦主軸中，趨勢仍對台灣電子產業有利。對於台股後市，在AI 需求及內需穩定的扶持下，台灣景氣仍在擴張軌道，目前市場預估台灣企業獲利2025年增約16%雙位數增長為經濟底氣，考量台灣企業獲利持續往上，無礙中長期偏多趨勢。