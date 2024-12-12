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▲孔劉（左）和徐玄振（右）共同出演《一箱情緣》，在劇中展開大尺度床戲。（圖／IG netflixkr）

▲《現在撥打的電話》描述「霸道總裁愛上我」的通俗劇情，由柳演錫（左）與蔡秀彬（右）主演，意外受到好評。（圖／Netflix）

▲《影后》講述了演藝圈內女明星的各種內幕，緊湊的情節讓粉絲看得十分過癮（左起，謝盈萱、楊謹華）。（圖／Netflix提供）

▲《膽大黨》描述各種奇幻現象，像是外星人、幽靈等等，幽默的情節讓該部動漫充滿歡笑。（圖／Netflix）

▲由趙露思主演的古裝劇《珠簾玉幕》備受討論，劇中趙露思化身女商人，更成功解開身世之謎。（圖／珠簾玉幕 微博）

知名串流平台Netflix今（12）日公布5大戲劇排行，其中日劇、台劇、韓劇、陸劇通通有，讓影迷在家不孤單，而目前霸榜第1的是由孔劉和徐玄振主演的《一箱情緣》，這也是孔劉睽違7年挑戰愛情劇，劇中大人系的愛情也在推出後立即掀起討論。另外第2名則是韓劇《現在撥打的電話》，先前因南韓戒嚴一事一度停播，不過現在已經重回螢幕；再來則是揭露演藝圈內幕的黑馬台劇《影后》排行第3；日本動漫《膽大黨》位居第4；大陸古裝劇《珠簾玉幕》排行第5名。《一箱情緣》由男神孔劉和徐玄振共同出演，劇情講述一位個性孤僻的音樂家（孔劉飾）透過前妻介紹認識了婚姻時間制妻子（徐玄振飾），兩人因為意外發現一個神秘行李箱後，進而引發了一連串意想不到的事件和秘密的故事，據悉劇中的徐玄振將首度挑戰大尺度的19禁床戲，讓粉絲相當期待，而這一次也是孔劉睽違7年回歸挑戰愛情劇，也讓粉絲十分看好。韓劇《現在撥打的電話》詮釋了「霸道總裁愛上我」的老套劇情，由柳演錫與蔡秀彬主演，講述男女主角是一對政治聯姻的夫妻，但一通令人毛骨悚然的綁架電話卻打破了原有的平靜，洪熙珠（蔡秀彬飾）突然被綁架，讓兩人重新檢視彼此的感情，展開了一場帶點驚悚的火熱浪漫史，其中柳演錫在劇中飾演的白司彥雖然飾演總統發言人，不過卻有霸總的油膩感，一板一眼的處事風格還讓他在該劇中瘋狂圈粉，狗血劇情更是讓人看了欲罷不能。日前才剛上映的黑馬台劇《影后》，集結台灣多位大咖女星共同出演，像是謝盈萱、楊謹華、陳庭妮、曾莞婷、謝瓊煖、楊貴媚等等，劇情揭露演藝圈內的各種黑幕，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存，吸睛程度也讓該劇連日霸榜，儘管已經是11月初推出的戲劇，但話題仍持續延燒。超自然漫畫《膽大黨》結合奇幻、外星人、愛情、校園成長多種題材，才剛上映就異軍突起稱霸Netflix前5排行，故事描述校園女神綾瀨桃非常相信幽靈存在，某天遇上遭霸凌的男主角，沒想到卻發現對方熱愛外星人，因此出生靈媒世家的綾瀨桃便闖入「UFO聖地」，男主角則是夜闖鬧鬼隧道，以證明自己相信的奇幻地帶絕對是真實的，沒想到綾瀨桃卻真的被外星人綁架，男同學則是慘被詛咒附身。《珠簾玉幕》改編自小說《昆山玉之前傳》，講述采珠奴「端午」（趙露思飾）為了自由逃出珠場，結識西域商人燕子京（劉宇寧飾）和京中君子張晉然（唐曉天飾），而端午在加入燕氏商隊後也開啟經商之路，更意外發現自己的身世之謎，還意外捲入一連串的復仇謎局中，為了鞏固自身地位，端午便改名「蘇幕」開始闖天下，並成長為一代傳奇女商人。