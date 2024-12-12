新北富邦國際城市U18棒球邀請賽11日預賽第4天賽程，
在三重球場C組昆士蘭9：3擊敗屏東縣；B組大阪、新北白戰成3 ：3平手；C組首爾靠著再見安打5：4逆轉嘉義市。在天母球場的 A組新北藍以6：4戰勝南投縣；A組花蓮縣1：0驚險擊敗神奈川 ；B組台東縣則是7：0大勝京畿道。
4天預賽賽程結束後，晉級名單也出爐，高雄市、昆士蘭、新竹市、
彰化縣、嘉義縣、京畿道、雲林縣、花蓮縣順利挺進12強，A組龍 頭新北藍、B組第一名台東縣、C組第一首爾、D組第一台中市晉級 8強。
昆士蘭贏球的關鍵，在於先發投手不穩情況下，
緊急換上台裔投手張安毅止血，最終張安毅中繼2.1局無失分， 率領昆士蘭贏球。昆士蘭總教練Shayne Watson認為，陣中的兩名台裔選手張安毅、宋坷睿幫助很大， 「他們幫助我們了解台灣球風，給我們很多資訊。去年來的時候， 我們對台灣的風格不是很了解，不知道會有這麼多短打、小球戰術， 在有那次的接觸之後，我們今年來就比較知道要怎麼應對， 開始知道怎麼跟亞洲球隊交手。」
二刀流張安毅 盼未來有機會到中職打球
張安毅在澳洲出生，4歲時回到台灣，小學畢業後才又回到澳洲，
國中開始加入澳洲俱樂部，現在認真練習棒球，「目前兼顧野手、 投手，明年發展完之後，再看看自己哪一方面比較好， 或是要繼續維持二刀流，也希望看看明年之後有沒有機會到澳職、 中職，或是要到美國邊讀大學邊打球。」
新北白最終戰成和局，加上台東擊敗京畿道，讓他們無緣12強，
不過總教練王傳家還是稱讚先發投手林震宇，此戰他先發4局， 僅被敲1安打，投出6次三振，丟1分非自責分。過去2年林震宇都 是鋁棒組球員，今年表現突飛猛進，進入木棒組， 他認為進步的關鍵在於自信心，「以前投球會怯場， 現在自己已經更有自信面對。」
韓美混血捕手朴彛安再見安打
首爾今天之前就已經確定晉級，今天面對嘉義縣的比賽一路落後，
最終靠著韓、美混血捕手朴彛安代打敲再見安打，以5：4逆轉獲勝 ，朴彛安表示，這是自己人生第一次敲再見安打，他說：「 這次比賽有好幾個國家參賽，包含澳洲、日本、台灣、韓國， 所以會留下深刻印象，是個美好的回憶。」
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昆士蘭贏球的關鍵，在於先發投手不穩情況下，
二刀流張安毅 盼未來有機會到中職打球
張安毅在澳洲出生，4歲時回到台灣，小學畢業後才又回到澳洲，
新北白最終戰成和局，加上台東擊敗京畿道，讓他們無緣12強，
韓美混血捕手朴彛安再見安打
首爾今天之前就已經確定晉級，今天面對嘉義縣的比賽一路落後，