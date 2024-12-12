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▲首爾今天之前就已經確定晉級，今天面對嘉義縣的比賽一路落後，最終靠著韓、美混血捕手朴彛安代打敲再見安打，以5：4逆轉獲勝。（圖／大會提供）

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽11日預賽第4天賽程，在三重球場C組昆士蘭9：3擊敗屏東縣；B組大阪、新北白戰成3：3平手；C組首爾靠著再見安打5：4逆轉嘉義市。在天母球場的A組新北藍以6：4戰勝南投縣；A組花蓮縣1：0驚險擊敗神奈川；B組台東縣則是7：0大勝京畿道。4天預賽賽程結束後，晉級名單也出爐，高雄市、昆士蘭、新竹市、彰化縣、嘉義縣、京畿道、雲林縣、花蓮縣順利挺進12強，A組龍頭新北藍、B組第一名台東縣、C組第一首爾、D組第一台中市晉級8強。昆士蘭贏球的關鍵，在於先發投手不穩情況下，緊急換上台裔投手張安毅止血，最終張安毅中繼2.1局無失分，率領昆士蘭贏球。昆士蘭總教練Shayne Watson認為，陣中的兩名台裔選手張安毅、宋坷睿幫助很大，「他們幫助我們了解台灣球風，給我們很多資訊。去年來的時候，我們對台灣的風格不是很了解，不知道會有這麼多短打、小球戰術，在有那次的接觸之後，我們今年來就比較知道要怎麼應對，開始知道怎麼跟亞洲球隊交手。」張安毅在澳洲出生，4歲時回到台灣，小學畢業後才又回到澳洲，國中開始加入澳洲俱樂部，現在認真練習棒球，「目前兼顧野手、投手，明年發展完之後，再看看自己哪一方面比較好，或是要繼續維持二刀流，也希望看看明年之後有沒有機會到澳職、中職，或是要到美國邊讀大學邊打球。」新北白最終戰成和局，加上台東擊敗京畿道，讓他們無緣12強，不過總教練王傳家還是稱讚先發投手林震宇，此戰他先發4局，僅被敲1安打，投出6次三振，丟1分非自責分。過去2年林震宇都是鋁棒組球員，今年表現突飛猛進，進入木棒組，他認為進步的關鍵在於自信心，「以前投球會怯場，現在自己已經更有自信面對。」首爾今天之前就已經確定晉級，今天面對嘉義縣的比賽一路落後，最終靠著韓、美混血捕手朴彛安代打敲再見安打，以5：4逆轉獲勝，朴彛安表示，這是自己人生第一次敲再見安打，他說：「這次比賽有好幾個國家參賽，包含澳洲、日本、台灣、韓國，所以會留下深刻印象，是個美好的回憶。」