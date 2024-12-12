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民進黨立委王義川遞補前立委洪申翰職缺後，將認養艱困選區金門與連江，對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（12）日透露，這是黨主席賴清德對王義川的期待，而王非常搶手，「台灣各地都在爭搶王義川，可以多認養幾個區域」；吳思瑤也笑稱，王義川辦公室隔壁是國民黨立委陳玉珍，這是命中注定，「相信王義川沒在怕！」民進黨昨天召開中常會，秘書長林右昌在黨務報告時說，王義川遞補不分區立委後，先前由洪申翰認養的艱困選區（金門、連江），將由王義川經營。對此，吳思瑤上午受訪時表示，王義川接任洪申翰，成為不分區立委、成為51戰隊、即戰力，按照過去慣例，不分區立委都有服務認養的區域，因此金門、馬祖有勞於王義川，這也是賴清德對王義川的期待，至於後續工作及安排會做妥適分工。吳思瑤笑稱，王義川非常搶手，很多地方都希望爭取認養、服務，她覺得台北也是非常艱困的區域，如果王要扮演更重要角色，她也非常歡迎，「台灣各地都在爭搶王義川，可以多認養幾個區域」。針對外界點名王義川出戰桃園市長，吳思瑤認為，目前桃園市由民進黨不分區女立委認養，不分區都能好好討論，把每個戰力放在最需要位置。吳思瑤強調，金門、馬祖是民主第一線，又面對陳玉珍這個非理性問政的立委，兩人連辦公室都在隔壁，這是命中注定，「相信王義川沒在怕！」